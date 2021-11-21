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В Одессе дрифтеры продолжают лихачить: берлинские подушки не помогают

В Одессе дрифтеры продолжают лихачить: берлинские подушки не помогают

Чтобы избавить одесских автомобилистов от опасных ситуаций, которые провоцируют любители дрифта, в городе начали устанавливать устройства, призванные сделать дрифт невозможным. Это так называемые берлинские подушки. Но дрифт по-прежнему продолжается. В чем же причина?

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Сейчас берлинские подушки установлены на площади Деревянко и возле одесского аэропорта. Это были одни из излюбленных мест любителей подрифтить. Но и после установки там устройст, призванных сделать дрифт невозможным, в обоих этих местах можно по-прежнему слышать визг покрышек и рев моторов. Что же пошло не так?

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Ответ элементарен. Оба этих места подразумевают круговое движение и имеют по три полосы. А берлинские подушки установлены только на двух крайних полосах. И на площади Деревянко, и возле аэропорта полоса с наименьшим радиусом, максимально приближенная к центру круга, берлинских подушек не имеет. Да, по такой полосе заниматься дрифтом сложнее, но тем интереснее она для любителей этого экстремального авторазвлечения. Для них это стало дополнительным вызовом.

Ранее Одесская жизнь сообщала, что коммунальщики установили на кругу перед одесским аэропортом специальные устройства, не позволяющие лихачам дрифтовать. Экстремалы лишились еще одной точки для демонстрации своего мастерства с риском для обычных одесситов.

Также мы писали, что на площади Деревянко, что в жилмассиве Черемушки, установили так называемые «берлинские подушки». В горсовете тогда пояснили, что  горсовете, «берлинские подушки» устанавливаются для контроля скоростного режима и устранения проблемы уличных гонок.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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