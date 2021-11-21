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Архитектура по-одесски: красота старинных дверей (фоторепортаж)

Архитектура по-одесски: красота старинных дверей (фоторепортаж)

Сегодня “Одесская жизнь” приглашает своих читателей на не совсем обычную фотоэкскурсию. Наш фотокорреспондент прогулялся по историческую центру Одессы и запечатлел, в каком состоянии находятся старинные двери – такая малая, но в то же время такая немаловажная часть нашего исторического достояния.

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Двери Одессы… Все они разные: полуторавековой давности и “новодел” “под старину”, в домах-памятниках архитектуры и не являющихся таковыми, парадные и не очень, вполне аутентичные и с врезанными в них кодовыми замками и домофонами, новенькие-блестящие и старые-обшарпанные, так и вопиющие о реставрации, органично дополняющие фасад дома и резко контрастирующие с ним…

Они все разные. Но при этом каждая по своему неповторима:

Двери Одессы
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Напомним, ранее одесские реставраторы буквально воссоздали из трухи старинную дверь в историческом “доме с иллюминаторами” в Лютеранском переулке, 3.

Также “Одесская жизнь” рассказывала о реставрации квартирной двери по улице Дерибасовской, 12 и о воссоздании первозданной красоты старинных дверей на Преображенской, 17 и на Коблевской.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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