Каратистка из Черноморска завоевала серебро Чемпионата мира – впервые в истории Украины

Анита Серегина, спортсменка из Одесской области, заняла второе место на Чемпионате мира по карате, проходящим в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

До Аниты Серегиной украинские каратистки таких высоких достижений ранее не добивались.

Об этом сообщила пресс-служба отделения Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области.

Анита Серегина стала серебряной призеркой в финале соревнований в категории «до 61 кг».

В финале она проиграла олимпийской чемпионке, действующей чемпионке мира и Европы – Йоване Прекович из Сербии – 1:2.

На пути к финалу спортсменка одолела Линн Шенн (Нидерланды) – 1:0, Анте Стиляну (Кипр) – 1:0, Индиру Зунигу (Испания) – 1:1, Анну-Йоханну Нильссон (Швеция) – 2:0, Хайа Джумаа (Канада) – 0:0 (по хантею).

На чемпионате мира в Дубае в этом году украинские спортсмены завоевали в общей сложности три награды. Кроме серебра Серегиной, третье место завоевали Галина Мельник (в кумите в весовой категории до 68 кг) и Катерина Кривая (в кумите в весовой категории до 50 кг).