Новости Одессы и Одесской области

Каратистка из Черноморска завоевала серебро Чемпионата мира – впервые в истории Украины

Анита Серегина, спортсменка из Одесской области, заняла второе место на Чемпионате мира по карате, проходящим в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Подписаться

До Аниты Серегиной украинские каратистки таких высоких достижений ранее не добивались.

Об этом сообщила пресс-служба отделения Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области.

Анита Серегина стала серебряной призеркой в финале соревнований в категории «до 61 кг».

В финале она проиграла олимпийской чемпионке, действующей чемпионке мира и Европы – Йоване Прекович из Сербии – 1:2.

На пути к финалу спортсменка одолела Линн Шенн (Нидерланды) – 1:0, Анте Стиляну (Кипр) – 1:0, Индиру Зунигу (Испания) – 1:1, Анну-Йоханну Нильссон (Швеция) – 2:0, Хайа Джумаа (Канада) – 0:0 (по хантею).

На чемпионате мира в Дубае в этом году украинские спортсмены завоевали в общей сложности три награды. Кроме серебра Серегиной, третье место завоевали Галина Мельник (в кумите в весовой категории до 68 кг) и Катерина Кривая (в кумите в весовой категории до 50 кг).

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить