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В порт Южный прибыл уголь из США: кризиса с поставками электичества не будет

В порт Южный прибыл уголь из США: кризиса с поставками электичества не будет
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Об этом сообщили в компании ДТЭК Энерго.

«Несмотря на сверхсложные условия в энергетике, мы мобилизовали весь имеющийся ресурс для подготовки к отопительному сезону. Кстати, мы не в первый раз поддерживаем государственную генерацию и стабильность украинской энергосистемы. В октябре экстренно отгрузили «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» около 50 тыс. т собственного угля. Это было сделано для недопущения их остановки. Помимо отгрузки топлива помогаем и максимальными мощностями наших ТЭС. К примеру, из 28,5 всех работающихв пятницу блоков ТЭС наших было 25», — рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

На сегодняшний день ДТЭК договорился с международными поставщиками об импорте в Украину 7 судовых партий с углем. Из них 5 поставок с углем из США и 2 поставки – из Колумбии. Объем каждой судовой партии составляет от 40 до 75 тыс. т. Суммарный объем договорных поставок, предусмотренных для покрытия потребностей украинских ТЭС, составляет почти 470 тыс. т.

Ожидается, что все судовые партии прибудут в Украину в течение ноября 2021 – января 2022 года. Следующая партия ожидается в конце ноября, 4 – в декабре и 1 – в январе. Все они предназначены для нужд ТЭС ДТЭК Энерго.

Кроме судовых поставок компания импортирует из Польши. В августе ДТЭК Энерго подписало два соглашения на поставку совокупно 340 тысяч т энергетического угля из Польши. Также в сентябре-октябре компания импортировала уголь из Казахстана. Таким образом, на сегодняшний день общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн т. На этом компания не останавливается и ведет переговоры о дополнительных объемах импортного угля. Только в сентябре-октябре ДТЭК Энерго было всего импортировано более 356 тыс. т угля.

Импорт угля для компании является временной мерой для покрытия дефицита топлива, в то время как использование угля украинской добычи остается приоритетным. В течение января-октября этого года на шахтах ДТЭК Энерго добыли 13,7 млн ​​т угля марки «Г» и ввели в работу 23 новых лавы. Всего в этом году компания планирует добыть около 17 млн ​​т газового угля.

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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