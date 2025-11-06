Ребенок впал в кому

Ключевые моменты:

  • Мать оставила ребенка с бабушкой, а вернувшись, обнаружив у сына синяки и царапины.
  • Полицейские нашли женщину в состоянии опьянения, а ребенка с множественными травмами.
  • Бабушке грозит до трех лет тюрьмы, а мать оштрафуют за ненадлежащее воспитание.

Бабушка избила трехмесячного внука в Одессе

В одной из квартир Пересыпского района Одессы произошел шокирующий случай — 50-летняя женщина избила своего трехмесячного внука.

По данным полиции, 22-летняя мать оставила ребенка с бабушкой и уехала по делам. Вернувшись, она заметила у малыша синяки и царапины и сразу обратилась в полицию.

Когда на место прибыли ювенальные полицейские, они застали женщину в состоянии алкогольного опьянения. В квартире царил беспорядок и антисанитария. Малыша срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у него многочисленные ушибы, сотрясение мозга и перелом ключицы.

Сотрудники службы по делам детей решили временно изъять ребенка из семьи и направить его в медучреждение для обследования.

Полицейские установили, что к избиению причастна бабушка. Она не смогла объяснить свои действия, ссылаясь на то, что была пьяна. Ей сообщили о подозрении по ч.1 ст.122 УК Украины — умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

В Одессе женщина избила трехмесячного внука

Мать ребенка также понесет ответственность. На нее составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ей грозит штраф до 1700 гривен.

Гриша Мельниченко
Гриша Мельниченко
46 минут назад

Ну и семейка… всех на нары!!!

0
Ответить

