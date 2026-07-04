Ключевые моменты:

В субботу, 4 июля, температура морской воды у одесского побережья составит вполне комфортные 23-24°C.

Погоду испортит ночная гроза и сильный северо-западный ветер со шквалами до 12-17 м/с, из-за чего синоптики объявили І (желтый) уровень опасности.

На протяжении 4-8 июля противостояние циклона ZOE и антициклона IMMANUEL принесет в Одесскую область похолодание до 21-26°C.

В течение ближайших пяти суток температура морской воды у пляжей существенно снизится и упадет до 19-21°C.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в субботу, 4 июля, температура морской воды вдоль побережья Одесской области еще удержится на отметке 23-24°C. Такая вода остается комфортной для взрослых и детей, но сами погодные условия на пляжах ухудшатся.

В регионе объявили І уровень опасности (желтый) – северо-западный ветер усилится до 12-17 м/с, а ночью и утром побережье накроет кратковременный дождь с грозой. Синоптики прогнозируют умеренное волнение моря, при этом его уровень останется в пределах нормы. Воздух в субботу прогреется до 16-21°C ночью и до 25-30°C в дневные часы.

Однако гидрологическая ситуация на одесских пляжах резко изменится в ближайшие дни. На протяжении следующих пяти суток (4-8 июля) циклон ZOE и поле высокого давления IMMANUEL вступят в борьбу за господство над Европой.

Для Одесской области это противостояние обернется переменной облачностью и резким похолоданием. Столбики термометров в регионе упадут до 21-26°C, из-за чего начнет стремительно остывать и море. Буквально за пару дней температура воды у побережья упадет до 19-21°C, что сделает долгое купание гораздо менее комфортным.

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Фото Анны Баратынской