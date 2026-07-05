Ключевые моменты:

Температура морской воды на территории Одессы составит 23–24°С.

Вода будет оставаться удобной для купания.

В Одессе прогнозируют переменную облачность без существенных осадков.

Черное море у Одессы прогрелось до 24°С

В воскресенье, 5 июля, температура морской воды у побережья Одессы будет оставаться комфортной для летнего отдыха. По прогнозу синоптиков Черное море прогреется до 23–24°С.

Такие показатели считаются благоприятными для купания, ведь вода хорошо прогрелась и остается теплой даже после ночного похолодания.

В то же время погода на побережье будет способствовать отдыху. В Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​составит 26–28°С, а северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с.

Синоптики не прогнозируют существенных осадков, поэтому при благоприятных условиях отдыхающие смогут насладиться теплым морем и летней погодой.

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