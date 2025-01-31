Стоит отметить, что все прогнозы ученых — предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Какое влияние на человека имеет магнитная буря

Умеренные магнитные бури способны почувствовать только люди, которые более подвержены колебаниям погоды и геомагнитной обстановки. Бури с индексами выше 4 — это бури, которые могут ощущать большинство людей на планете.

При бурях красного уровня возможен также сбой в работе источников связи — радиочастоты, спутники, GPRS, мобильная связь.

Ученые провели немало исследований на тему магнитных бурь и многие из них подтверждают влияние на человека. В такие дни люди чаще жалуются на плохое самочувствие, усталость, обострение хронических заболеваний.

Как облегчить состояние при магнитных бурях