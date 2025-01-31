31 січня в церковному календарі — день пам’яті святих дивотворників і безсрібників Кира та Івана.

Що це за день

Святий Кир був лікарем з Олександрії, який не лише лікував людей безоплатно, а й підтримував їх духовно, навертаючи до християнства. Він вважав, що зцілення душі не менш важливе, ніж зцілення тіла. Його життя стало прикладом милосердя та самопожертви, адже він не шукав слави чи багатства, а служив людям заради віри.

Святий Іван, колишній воїн, став учнем Кира і разом із ним присвятив себе допомозі нужденним. Їхня дружба ґрунтувалася на спільному прагненні нести добро і зцілення. Під час гонінь християн за правління імператора Діоклетіана вони були заарештовані та піддані жорстоким катуванням. Однак, навіть перед загрозою смерті, вони не зреклися своєї віри та прийняли мученицьку смерть. Їхній приклад самовідданості та духовної сили надихає вірян і сьогодні.

Що не можна робити 31 січня

Сімейним парам забороняється сваритися — сварка затягнеться надовго.

Після заходу сонця не викидайте сміття.

Дім не можна залишати цього дня порожнім.

Народні прикмети 31 січня

дивилися, який сьогодні день: дрова погано горять — до теплої погоди;

ворони кричать дуже голосно — почнеться заметіль;

в печі немає тяги — чекайте на вогку погоду;

навколо місяця видно кола — до врожайного року.

Читайте також: