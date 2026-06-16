Ключевые моменты:

Спрос на недвижимость в Одессе превысил довоенный уровень, невзирая на постоянные российские атаки.

Цены на квартиры и дома у моря уже выше, чем до полномасштабного вторжения.

За последний год новостройки в Одессе подорожали примерно на 25%, вторичное жилье еще больше.

Среди покупателей многие переселенцы, а также жители Киева, которые покупают квартиры как жилье для отдыха.

Риелторы отмечают, что люди адаптировались к военным условиям и не откладывают покупку недвижимости.

Жилые комплексы у моря оборудуют укрытиями, а покупателей предупреждают о рисках атак.

Что происходит с рынком недвижимости в Одессе

Несмотря на постоянные воздушные атаки и опасность со стороны моря рынок недвижимости в Одессе демонстрирует активный рост. Местные риелторы утверждают, что спрос на жилье не только восстановился, но и превысил довоенный уровень, а цены на квартиры и дома уже выше, чем до начала полномасштабной войны.

По словам руководителя департамента агентства недвижимости «Юго-Запад» Татьяны Руденко, даже самые дорогие дома на первой линии моря находят своих покупателей. Она отмечает, что Одесса всегда привлекала покупателей, и сейчас ситуация не изменилась.

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения люди пережили период страха и неопределенности, однако уже осенью рынок стал оживать. Сегодня многие покупатели верят в будущее города и готовы вкладывать деньги в жилье.

Другая эксперт по недвижимости Елена Козакевич демонстрирует современный жилой комплекс у моря, где квартиры пользуются большим спросом. Один из вариантов с просторной террасой оценивается в 256 тысяч долларов, а само здание оборудовано укрытием.

По словам специалиста, комплекс особенно популярен среди жителей Киева, которые покупают квартиры как летнюю резиденцию у моря. К слову, большинство жилищ уже продано, а в продаже осталось всего несколько квартир.

Елена добавляет, если в 2023 году жилье в Одессе можно было приобрести по более низким ценам, то за последний год новостройки подорожали примерно на 25%, а вторичный рынок вырос еще больше. Кроме того, среди покупателей много внутренне перемещенных лиц.

По ее словам, люди постепенно привыкают к военным реалиям и все чаще решают не откладывать жизнь потом. Кстати, от покупателей не скрывают, что жилой комплекс расположен со стороны, откуда чаще всего улетают российские дроны, однако они также видят эффективную работу украинской противовоздушной обороны.

Наибольшая опасность для Одессы поступает со стороны Черного моря, где расположен оккупированный Крым, откуда Россия запускает беспилотники и ракеты. Для защиты побережья постоянно работают экипажи катеров противовоздушной обороны, круглосуточно патрулирующих акваторию.

По словам военнослужащих, ныне силам ПВО удается уничтожать около 80–85% беспилотников как над морем, так и над сушей, а российский флот уже не чувствует себя безопасно в акватории Черного моря.

Напомним, Одесса также шокирует ценами на отдых. Ведь неделя отдыха по системе «все включено» в Одессе может стоить рекордные 364 тысяч гривен. По сравнению с прошлым годом, бюджет отпуска вырос на 25–40% из-за дефицита безопасных мест для отдыха в Украине. К слову, пакетный тур в Турцию (5 звезд) обойдется в 60–90 тысяч гривен, в то время как аналогичный уровень в Одессе стоит от 80 до 150 тысяч.

Источник: Радио Свобода