Ключевые моменты:

В Одессе продолжает дорожать аренда жилья, а быстрее всего растут цены на двухкомнатные квартиры – за полгода они повысились на 36%.

Средняя стоимость аренды составляет 13 тыс. грн. за однокомнатную квартиру, 18 тыс. грн. — за двухкомнатную и 26 тыс. грн. — за трехкомнатную.

Приморский район остается самым дорогим для арендаторов – стоимость аренды отдельных квартир достигает 31,5 тыс. грн в месяц.

На вторичном рынке также фиксируют рост цен.

Украинцы покупают квартиры в Одессе

«Одесская жизнь» уже писала, что рынок недвижимости Одессы продолжает демонстрировать рост стоимости жилья, несмотря на военные риски и ограниченный спрос.

К слову, за последний год средняя стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке выросла на 13% и достигла 49 тысяч долларов. Двухкомнатное жилье подорожало на 11% – до 70 тысяч долларов, а трехкомнатное – на 6%, до 90 тысяч долларов.

Добавим, что самым дорогим районом города остается Приморский. Здесь средняя цена трехкомнатной квартиры составляет 136 тысяч долларов. Частные дома также продолжают дорожать: за год их средняя стоимость увеличилась почти на 7%, а цена квадратного метра в зависимости от района колеблется от 719 до 1250 долларов.

Аренда дорожает быстрее продаж

Однако наиболее заметное повышение стоимости наблюдается на рынке аренды. За последние шесть месяцев аренда однокомнатных квартир выросла на 2 тысячи гривен, а двухкомнатных сразу на 36%.

По состоянию на июнь 2026 года медианные цены аренды составляют:

однокомнатная квартира — 13 тысяч гривен (+19% в год);

двухкомнатная — 18 тысяч гривен (+9% за год и +36% за полгода);

трехкомнатная — 26 тысяч гривен, что на 10% меньше по сравнению с прошлым годом.

И опять же самым дорогим для арендаторов остается Приморский район, где стоимость аренды отдельных квартир достигает 31,5 тысячи гривен.

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