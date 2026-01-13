Ключевые моменты:

Ликвидация последствий атаки в центре Одессы:

Коммунальные службы работали целый день.

Обратилось 97 жителей.

Государственная программа: «єВідновлення» — средства на ремонт разрушенного/поврежденного жилья для пострадавших.

Люди обращаются за помощью

По информации пресс-службы Одесского городского совета, в центре города коммунальные службы весь день работали над ликвидацией последствий, закрытием выбитых окон и уборкой территории. К слову, работы продолжатся завтра.

По состоянию на 19.00 в оперативный штаб обратилось 97 жителей.

Штаб работает по адресу ул. Базарная, 65. Также для получения помощи и консультаций обращайтесь в Приморскую районную администрацию.

В результате ночного обстрела в городе начались перебои с электроснабжением: в настоящее время без света остаются около 47 тысяч семей. Энергетики отмечают, что скорейшего решения проблемы ожидать не стоит – характер разрушений требует длительного времени на ремонт.

Напомним, что для помощи пострадавшим жителям города действует государственная программа «єВідновлення». Воспользовавшись ею, владельцы разрушенного или поврежденного жилья могут получить денежные средства на его ремонт.