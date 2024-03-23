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Что отмечают православные 23 марта: святой Никон и другие церковные праздники

Что отмечают православные 23 марта: святой Никон и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 23 марта. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

23 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

23 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память  святого Никона.

Кто такой Святой Никон

Святой Никон, известный также как Никон Печерский или Никон Тмутороканский, родился в Неаполе. Его мать была христианкой, а отец язычником. Никон долгое время служил воином и получил немало наград.

Однажды во время битвы его окружили враги. Он был в отчаянии и начал молиться Христу. Господь услышал его молитву и помог ему одержать победу.

Вернувшись домой, Никон почувствовал, что его жизнь потеряла смысл. Он решил искать духовного просветления. Он отправился в паломничество и дошел до острова Хиос. Там он поднялся на высокую гору и в течение 8 дней молился и постился.

На восьмой день ему явился Божий ангел и указал путь на гору Ганос. Там жил епископ Феодосий с монахами. Никон пришел к ним, и епископ крестил его, а затем принял в число своих учеников.

Народные приметы 23 марта

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: днем тепло, а ночью заморозки — ждите теплую погоду в апреле;
  • услышать первый гром в этот день, но снег еще лежит — лето будет холодным;
  • белки прыгают на ветках — к морозам, спускаются на землю — придет тепло;
  • кошка спряталась под одеяло — будет похолодание;
  • по небу плывут синие облака — будет теплая, но дождливая погода.

Что нельзя делать 23 марта

Сегодня нельзя делать следующее:

  • Вязать, шить и вышивать.
  • Уклоняться от работы, лениться.
  • Начинать серьезные дела.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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