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Как магнитные бури 23 марта могут повлиять на здоровье?

Как магнитные бури 23 марта могут повлиять на здоровье?

В субботу, 23 марта, ожидается солнечная активность повысится до красного уровня, что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на самочувствие людей.

Такой прогноз солнечной и геомагнитной активности на 23-24 марта 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Именно поэтому так важно заблаговременно знать, к чему стоит быть готовыми в тот или иной день.

Как влияют магнитные бури на метеозависимых людей

Вспышка на Солнце выбрасывает в космос тонны энергии и передает привет твоей метеозависимости. Связь простая – высокая геомагнитная активность (вспышки) способствует увеличению вязкости крови, пониженная – её разжижению.

Более густая кровь тяжелее передвигается по сосудам, вследствие чего артериальное давление увеличивается, и возникает риск образования тромбов и кислородного голодания внутренних органов.

Чрезмерно жидкая кровь опасна развитием кровотечений, особенно если есть проблемы с тонусом стенок кровеносных сосудов.

Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины.

В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:

  • головная боль, мигрень;
  • уменьшение концентрации;
  • тошнота;
  • проблемы со сном;
  • общая слабость, сонливость;
  • тревожность или раздражительность.

Как благополучно пережить магнитную бурю

Врачи советуют:

  • заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
  • помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
  • полноценно отдыхать и спать;
  • пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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