Праздники 23 марта: День ОК, атеистов, бровистов и другие события

Что празднуют в Украине и мире 23 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 23 марта
День ОК
Этот день — это время, когда люди по всему миру объединяются, чтобы отметить важность позитивного мышления и оптимизма. Он дает прекрасную возможность сосредоточиться на хороших вещах в жизни, быть благодарными за то, что имеем, и распространять вокруг себя атмосферу добра и позитива.
День атеиста
Этот день дает возможность людям, которые не верят ни в одного бога, свободно выражать свои убеждения. Он также становится платформой для объединения атеистов, борьбы за свои права и повышения осведомленности об атеизме и его различных формах.
Всемирный день математики
Этот день отмечает красоту и важность математики. Он дает людям всех возрастов прекрасную возможность узнать больше об этой науке, ее интересных и полезных применениях, а также разбудить интерес к ней.
День красивого взгляда (День специалиста по работе с бровями и ресницами)
Этот день посвящен красоте глаз и важности ухода за бровями и ресницами. Он дает людям возможность узнать больше о различных методах ухода за бровями и ресницами, а также отдать должное работе специалистов по бровям и ресницам.
Всемирный день метеоролога
Этот день отмечает важную работу метеорологов, которые делают прогнозы погоды, исследуют атмосферу и помогают людям быть готовыми к стихийным бедствиям. Он дает людям прекрасную возможность узнать больше о работе метеорологов и о том, как они делают прогнозы погоды.
Именины 23 марта
23 марта именины празднуют: Василий, Никон, Пахом, Лидия.
Кто из известных людей родился 23 марта
В этот день родились:
- 1919 год: монахиня-служебница, блаженная УГКЦ Тарсикия Мацкив;
- 1965 год: украинский актер, сценарист, режиссер Тарас Денисенко;
- 1970 год: украинский музыкант, композитор, звукорежиссер Богдан Либа.
Памятные даты 23 марта
- 625 год: Битва у горы Ухуд: воины мусульманской уммы Медины во главе с пророком Мухаммадом против курайшитов-язычников.
- 1153 год: Заключение соглашения между Фридрихом I Барбароссой и Папой Римским Евгением III.
- 1324 год: Папа Римский Иоанн XXII отлучает от церкви германского императора Людовика Баварского.
- 1400 год: Вынуждение пятилетнего вьетнамского императора Чан Тхьеу Дэ отречься от престола.
- 1513 год: Вступление Республики Венеция в Священную Лигу.
- 1534 год: Папа Римский Климент VII объявляет, что бракосочетание короля Англии Генриха VIII с Екатериной Арагонской остается в силе.
- 1568 год: Екатерина Медичи и Карл IX Валуа заключают мирный трактат, заканчивающий вторую французскую религиозную войну.
- 1743 год: Исполнение оратории Георга Генделя «Мессия».
- 1868 год: Основание Университета Калифорнии.
- 1869 год: Фридрих Ницше получает докторскую степень.
- 1891 год: Впервые в Великобритании используют сетку для футбольных ворот.
- 1903 год: Братья Райт подают патентную заявку на «летательную машину».
- 1913 год: Мощный торнадо разрушает Омаху, штат Небраска, США.
- 1918 год: Украинская Центральная Рада объявляет украинский язык языком делопроизводства.
- 1919 год: Бенито Муссолини проводит учредительное собрание новой политической партии.
- 1928 год: Каменец-Подольскую крепость объявляют историко-культурным заповедником.
- 1933 год: Принятие закона «О ликвидации тяжелого положения народа и государства».
- 1935 год: Президент США Франклин Рузвельт подписывает Конституцию Филиппин.
- 1939 год: Венгрия нападает на Словакию.
- 1944 год: Основание Киевского ботанического сада.
- 1950 год: Основание Всемирной метеорологической организации.
- 1966 год: Встреча Папы Римского и архиепископа Кентерберийского.
- 1994 год: Подписание договора о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом.
- 1997 год: Рекордная пересадка семи органов 10-месячной итальянской девочке.
- 2013 год: Рекордный снегопад в Киеве.
- 2020 год: Украинская Википедия достигает миллиона статей.