Що відзначають православні 23 березня: святий Никон та інші церковні свята

23 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

23 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святого Никона.

Хто такий Святий Никон

Святий Никон, відомий також як Никон Печерський або Никон Тмутороканський, народився в Неаполі. Його мати була християнкою, а батько язичником. Никон довгий час служив вояком і здобув чимало нагород.

Одного разу під час битви його оточили вороги. Він був у відчаї і почав молитися Христу. Господь почув його молитву і допоміг йому здобути перемогу.

Повернувшись додому, Никон відчув, що його життя втратило сенс. Він вирішив шукати духовного просвітлення. Він вирушив у паломництво і дійшов до острова Хіос. Там він піднявся на високу гору і протягом 8 днів молився і постив.

На восьмий день йому з’явився Божий ангел і вказав шлях на гору Ганос. Там жив єпископ Феодосій з ченцями. Никон прийшов до них, і єпископ охрестив його, а потім прийняв у число своїх учнів.

Народні прикмети 23 березня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: вдень тепло, а вночі заморозки — чекайте на теплу погоду у квітні;

почути перший грім цього дня, але сніг ще лежить — літо буде холодним;

білки стрибають на гілках — до морозів, спускаються на землю — прийде тепло;

кішка сховалася під ковдру — буде похолодання;

по небу пливуть сині хмари — буде тепла, але дощова погода.

Що не можна робити 23 березня

Сьогодні не можна робити таке:

В’язати, шити і вишивати.

Ухилятися від роботи, лінуватися.

Починати серйозні справи.

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