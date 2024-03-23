Новини Одеси та Одеської області

Що відзначають православні 23 березня: святий Никон та інші церковні свята

Що відзначають православні 23 березня: святий Никон та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 23 березня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

23 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

23 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святого Никона.

Хто такий Святий Никон

Святий Никон, відомий також як Никон Печерський або Никон Тмутороканський, народився в Неаполі. Його мати була християнкою, а батько язичником. Никон довгий час служив вояком і здобув чимало нагород.

Одного разу під час битви його оточили вороги. Він був у відчаї і почав молитися Христу. Господь почув його молитву і допоміг йому здобути перемогу.

Повернувшись додому, Никон відчув, що його життя втратило сенс. Він вирішив шукати духовного просвітлення. Він вирушив у паломництво і дійшов до острова Хіос. Там він піднявся на високу гору і протягом 8 днів молився і постив.

На восьмий день йому з’явився Божий ангел і вказав шлях на гору Ганос. Там жив єпископ Феодосій з ченцями. Никон прийшов до них, і єпископ охрестив його, а потім прийняв у число своїх учнів.

Народні прикмети 23 березня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: вдень тепло, а вночі заморозки — чекайте на теплу погоду у квітні;
  • почути перший грім цього дня, але сніг ще лежить — літо буде холодним;
  • білки стрибають на гілках — до морозів, спускаються на землю — прийде тепло;
  • кішка сховалася під ковдру — буде похолодання;
  • по небу пливуть сині хмари — буде тепла, але дощова погода.

Що не можна робити 23 березня

Сьогодні не можна робити таке:

  • В’язати, шити і вишивати.
  • Ухилятися від роботи, лінуватися.
  • Починати серйозні справи.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk