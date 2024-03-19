Что отмечают православные 19 марта: день памяти святых мучеников Дарьи и Хрисанфа и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 19 марта. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
19 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
19 марта по новому церковному календарю православные верующие отмечают день памяти святых мучеников Дарии и Хрисанфа.
Кто такие мученики Дария и Хрисанф
Хрисанф родился в Александрии в богатой языческой семье. Впоследствии его семья переехала в Рим, где он учился в философской школе. Изучение Слова Божьего оказало на него глубокое влияние, и он тайно принял крещение.
Узнав об этом, отец Хрисанфа разозлился и пытался всячески склонить сына к язычеству. Он даже женил его на жрице, по имени Дария. Однако Хрисанф сумел обратить и жену в христианство. Супруги вели благочестивую жизнь, сохраняя чистоту и сдержанность.
Их вера не получила одобрения римских властей. Хрисанфа и Дарию схватили, подвергли жестоким мучениям, а затем забили камнями.
Праздник мучеников Хрисанфа и Дарии — это день памяти их веры, мужества и стойкости. Их жизнь служит примером для христиан, а их смерть свидетельствует о силе веры, которая побеждает даже смерть.
Народные приметы 19 марта
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: облачное небо в ночь на 119 марта — в ближайшее время уже не будет похолодания;
- на рассвете звезды очень яркие — ждите мороз;
- птицы летают низко — будут осадки;
- возле водоема слышно, как грохочет вода — летом будет большой урожай;
- дождь — в летние месяцы не будет засухи.
Что нельзя делать 19 марта
Сегодня нельзя делать следующее:
- Ругаться и ссориться.
- Избегать любой ситуации, когда вы можете испачкаться.
- Заниматься тяжелым физическим трудом.
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