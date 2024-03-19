Что отмечают православные 19 марта: день памяти святых мучеников Дарьи и Хрисанфа и другие церковные праздники

19 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

19 марта по новому церковному календарю православные верующие отмечают день памяти святых мучеников Дарии и Хрисанфа.

Кто такие мученики Дария и Хрисанф

Хрисанф родился в Александрии в богатой языческой семье. Впоследствии его семья переехала в Рим, где он учился в философской школе. Изучение Слова Божьего оказало на него глубокое влияние, и он тайно принял крещение.

Узнав об этом, отец Хрисанфа разозлился и пытался всячески склонить сына к язычеству. Он даже женил его на жрице, по имени Дария. Однако Хрисанф сумел обратить и жену в христианство. Супруги вели благочестивую жизнь, сохраняя чистоту и сдержанность.

Их вера не получила одобрения римских властей. Хрисанфа и Дарию схватили, подвергли жестоким мучениям, а затем забили камнями.

Праздник мучеников Хрисанфа и Дарии — это день памяти их веры, мужества и стойкости. Их жизнь служит примером для христиан, а их смерть свидетельствует о силе веры, которая побеждает даже смерть.

Народные приметы 19 марта

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: облачное небо в ночь на 119 марта — в ближайшее время уже не будет похолодания;

на рассвете звезды очень яркие — ждите мороз;

птицы летают низко — будут осадки;

возле водоема слышно, как грохочет вода — летом будет большой урожай;

дождь — в летние месяцы не будет засухи.

Что нельзя делать 19 марта

Сегодня нельзя делать следующее:

Ругаться и ссориться.

Избегать любой ситуации, когда вы можете испачкаться.

Заниматься тяжелым физическим трудом.

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