Праздники и события 19 марта: чтение детям, вежливость, на дорогах, клиенты и другое

Что празднуют в Украине и мире 19 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 19 марта
Международный день Почитай мне
Этот день посвящен популяризации чтения и подчеркивает его важность для развития ребенка. Он поощряет взрослых читать детям вслух, а также организовывать громкие чтения в библиотеках, школах и других учреждениях.
Международная неделя вежливости на дороге
Эта неделя направлена на повышение культуры вождения и вежливости на дорогах. Она призывает участников дорожного движения быть внимательными, уважать друг друга и соблюдать правила дорожного движения.
День таксономиста
Этот день отмечают специалисты по таксономии, науке о классификации и систематизации живых организмов. Он признает важность их работы в сохранении биоразнообразия и понимании природного мира.
День клиента
Этот день посвящен благодарности клиентам за их лояльность и поддержку. Он является напоминанием для компаний о важности обеспечения качественного обслуживания и внимательного отношения к потребностям клиентов.
Всемирный день социальной работы
Этот день отмечают специалисты по социальной работе, которые помогают людям решать личные и социальные проблемы. Он признает важность их работы в улучшении жизни людей и делает акцент на этой профессии.
Именины 19 марта
19 марта именины празднуют: Клавдий, Иннокентий, Макар, Дмитрий, Дарья, Марианна, София, Одарка.
Кто из известных людей родился 19 марта
В этот день родились:
- 1955 год: Валентина Сазонова — дизайнер одежды, автор кукол, общественный и культурный деятель Украины.
- 1979 год: Михаил Куратченко — офицер Национальной полиции Украины, Герой Украины.
- 1988 год: Андрей Ханин — военнослужащий Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.
Памятные даты 19 марта
- 721 год до н.э.: Первое описанное солнечное затмение, зафиксированное в Вавилоне.
- 1474 год: Венеция принимает закон об охране изобретений — первый в мире закон об авторском праве.
- 1682 год: Собор духовенства Франции провозглашает, что Папа Римский не имеет права лишать королей власти, а церковь имеет влияние только на духовные вопросы.
- 1812 год: Кадисские кортесы принимают первую Конституцию Испании.
- 1831 год: В США происходит первое ограбление банка.
- 1859 год: В Париже проходит премьера оперы Шарля Гуно «Фауст».
- 1917 год: Временное правительство России одним из первых внешнеполитических актов подтверждает автономию Финляндии.
- 1932 год: Открытие моста Гарбор-Бридж в Сиднее.
- 1935 год: Игорь Сикорский получает патент на «летательный аппарат прямого подъема» в США.
- 1946 год: Мартиника, Гваделупа, Реюньон становятся департаментами Франции.
- 1953 год: Церемония вручения «Оскара» впервые транслируется по телевидению.
- 1953 год: Правительство Канады объявляет об установке сирен во всех крупных городах страны на случай войны между США и СССР.
- 1955 год: Археологи находят останки дворца Ирода в Масаде (Израиль).
- 1958 год: В Люксембурге открывается первое заседание Европарламента.
- 1982 год: Группа аргентинцев поднимает свой флаг над Южной Джорджией, что становится началом Фолклендской войны с Великобританией.
- 1989 год: Первый прототип уникального летательного аппарата V-22 «Оспрей» с поворотными роторами впервые поднимается в воздух и совершает переход от вертикального к горизонтальному полету.
- 2012 год: Стрельба в еврейской школе в Тулузе.