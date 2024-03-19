Праздники и события 19 марта: чтение детям, вежливость, на дорогах, клиенты и другое

Праздники и события 19 марта

Международный день Почитай мне

Этот день посвящен популяризации чтения и подчеркивает его важность для развития ребенка. Он поощряет взрослых читать детям вслух, а также организовывать громкие чтения в библиотеках, школах и других учреждениях.

Международная неделя вежливости на дороге

Эта неделя направлена на повышение культуры вождения и вежливости на дорогах. Она призывает участников дорожного движения быть внимательными, уважать друг друга и соблюдать правила дорожного движения.

День таксономиста

Этот день отмечают специалисты по таксономии, науке о классификации и систематизации живых организмов. Он признает важность их работы в сохранении биоразнообразия и понимании природного мира.

День клиента

Этот день посвящен благодарности клиентам за их лояльность и поддержку. Он является напоминанием для компаний о важности обеспечения качественного обслуживания и внимательного отношения к потребностям клиентов.

Всемирный день социальной работы

Этот день отмечают специалисты по социальной работе, которые помогают людям решать личные и социальные проблемы. Он признает важность их работы в улучшении жизни людей и делает акцент на этой профессии.

Именины 19 марта

19 марта именины празднуют: Клавдий, Иннокентий, Макар, Дмитрий, Дарья, Марианна, София, Одарка.

Кто из известных людей родился 19 марта

В этот день родились:

1955 год: Валентина Сазонова — дизайнер одежды, автор кукол, общественный и культурный деятель Украины.

1979 год: Михаил Куратченко — офицер Национальной полиции Украины, Герой Украины.

1988 год: Андрей Ханин — военнослужащий Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 19 марта