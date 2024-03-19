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Магнитные бури: прогноз на вторник 19 марта

Магнитные бури: прогноз на вторник 19 марта

По прогнозу ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, во вторник, 19 марта 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако возможны отдельные возмущенные периоды.

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Когда они происходят, то наблюдаются одновременно по всей планете.

По прогнозам, слабая магнитная буря возможна 22 марта. А последняя буря этого месяца продлится с 26 по 28 марта. В первый день солнечная активность будет небольшой, а затем возрастет.

При этом важно отметить, что прогноз бурь на такой длительный период неточен и может изменяться со временем.

Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины – в эти дни они могут испытывать вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.

Тем не менее, серьезное недомогание во время магнитных бурь – все же редкость. У большинства людей такие дни проходят без серьезных последствий для здоровья.

Свести к минимуму негативное влияние магнитных бурь на организм могут помочь простые правила:

  • находитесь больше времени на свежем воздухе;
  • ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
  • пейте больше воды;
  • избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
  • заранее позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней, ведь магнитные бури могут обострить их симптомы.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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