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Що відзначають православні 19 березня: день пам’яті святих мучеників Дарії і Хрисанфа та інші церковні свята

Що відзначають православні 19 березня: день пам’яті святих мучеників Дарії і Хрисанфа та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 19 березня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

19 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

19 березня за новим церковним календарем православні віряни відзначають день пам’яті святих мучеників Дарії і Хрисанфа.

Хто такі мученики Дарія і Хрисанф

Хрисанф народився в Олександрії в багатій язичницькій сім’ї. Згодом його родина переїхала до Рима, де він навчався у філософській школі. Вивчення Слова Божого справило на нього глибокий вплив, і він таємно прийняв хрещення.

Дізнавшись про це, батько Хрисанфа розлютився і намагався всіляко схилити сина до язичництва. Він навіть одружив його з жрицею, на ім’я Дарія. Проте Хрисанф зумів навернути й дружину в християнство. Подружжя вело благочестиве життя, зберігаючи чистоту і стриманість.

Їхня віра не здобула схвалення римської влади. Хрисанфа і Дарію схопили, піддали жорстоким мукам, а потім забили камінням.

Свято мучеників Хрисанфа і Дарії – це день пам’яті їхньої віри, мужності та стійкості. Їхнє життя слугує прикладом для християн, а їхня смерть свідчить про силу віри, яка перемагає навіть смерть.

Народні прикмети 19 березня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: хмарне небо в ніч проти 119 березня — найближчим часом вже не буде похолодання;
  • на світанку зорі дуже яскраві — чекайте на мороз;
  • птахи літають низько — будуть опади;
  • біля водойми чутно, як гуркоче вода — влітку буде великий урожай;
  • дощить — в літні місяці не буде посухи.

Що не можна робити 19 березня

Сьогодні не можна робити таке:

  • Лаятися і сваритися.
  • Уникати будь-якої ситуації, коли ви можете забруднитися.
  • Займатися важкою фізичною працею.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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