Четвертые сутки без света: почему Одесса так уязвима к ударам врага

В Украине функционирует объединенная энергосистема, то есть закольцованная. Но Одесская область в это «кольцо» не входит. Об этом в интервью изданию УСИ рассказал энергоменеджер Виталий Савич.

Одесская область питается только от одной крупной атомной электростанции. И это для нас главная проблема, потому что внутренней генерации почти нет, говорит специалист.

— Ранее был амбициозный план соединить Запорожскую АЭС с Одесской областью. Поэтому в городе Каховка была построена большая подстанция за деньги Европейского банка реконструкции и развития. Планировалось запитать ее, построить такую же подстанцию под Подольском, возле Раздельной, и соединить нашу область с ЗАЭС. Но началось полномасштабное вторжение и этот проект не был реализован.

По словам Виталия Савича, солнечная и ветрогенерация не может обеспечить дополнительной электроэнергией всю область:

— Да, у нас есть большая солнечная генерация, немного ветровой. Но эти источники расположены за Днестровским лимоном. А потому, к сожалению, это все не совсем соединено с нашей большой энергосистемой. И это для нас также является проблемой, — диспетчеризировать и использовать эту внутреннюю генерацию на всю Одесскую область. Таким образом может быть запитана Южная Бессарабия, но передавать эту электроэнергию на «большую землю» можно только с большими потерями.

Именно поэтому враг уничтожает наши трансформаторные подстанции, которые передают электроэнергию непосредственно к потребителям, говорит специалист.

— У нас есть немного таких узловых крупных подстанций и почти по всем с начала полномасштабного вторжения были определенные «прилеты». Почти все подстанции были или частично уничтожены, или частично разрушены и они уже не имеют того уровня резервирования, которое было в начале 2022 года, — около 300%.

Поэтому сейчас ситуация в Одесской области является критической. Энергоменеджер отмечает, что строительство и реконструкция подстанции занимает около 2-2,5 лет. А уничтожается это все за считанные секунды. Поэтому сделать ремонтные работы быстро и надежно энергетикам очень трудно.

— Несмотря на то, что была сделана подготовительная работа по защите, все равно это занимает значительное время. Дело в том, что надо не только заменить пострадавшее оборудование, смонтировать его, но и сделать наладку сетей так называемой релейной защиты. Ведь, если не подключена автоматика и отсутствует эта релейная защита, то нормально оборудование работать не будет. Именно это занимает очень-очень много времени, — отмечает Виталий Савич.

Новое оборудование в зимний период очень трудно ставить. Если будут повторные удары по нашим распределительным и трансформаторным подстанциям, то это, по мнению эксперта, может повлечь очень длительные отключения: до нескольких недель и даже до месяца.

Напомним, ситуация в энергосистеме страны существенно усложнилась после атаки российских террористов на энергообъекты Украины утром 17 ноября. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Одессе и Одесской области. Минувшие сутки, как и днем ранее в регионе действовали экстренные, то есть непредсказуемые и очень долгие отключения света.