Только потребляет: как сейчас работает Запорожская АЭС и что оккупанты наделали на ЧАЭС

В годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС расскажем, что сейчас происходит на Запорожской АЭС, а также о состоянии атомной энергетики в Украине в целом.

Что сейчас происходит на Чернобыльской АЭС

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой атомных электростанций Государственного университета «Одесская политехника» Владимир Кравченко рассказал, что сегодня Чернобыльская АЭС не работает. Сейчас там демонтируют оборудование и занимаются дезактивацией. «Это называется «снятием с эксплуатации», – объяснил Владимир Кравченко. Этот объект входит в Госслужбу чрезвычайных ситуаций.

На ЧАЭС строят центральное хранилище радиоактивных отходов тех АЭС, которые сегодня работают. К этому времени отработанные тепловыделяющие сборки (ядерное топливо) после четырех лет выдерживания в активной зоне реактора отправляли в Россию на перерабатывающий завод. Это дорого обходилось украинскому государству.

Сегодня только на Запорожской АЭС есть сухое хранилище. Это металлические контейнеры, которые затем вставляются в бетонные конструкции. Их составляют на территории АЭС. Если хранилище построят, мы не будем отправлять отходы. «В наших хранилищах будет храниться отработанное топливо, пока не научимся перерабатывать его и изымать ценные изотопы. Их можно будет использовать для государства», – рассказал Владимир Кравченко.

Опасен ли четвертый энергоблок ЧАЭС

На Чернобыльской АЭС построили новый безопасный конфайнмент. Это арка над разрушенным четвёртым энергоблоком. «Старый саркофаг демонтирован, новый наехал бы на блок и сделал его более безопасным», – объяснил Владимир Кравченко. Конфайнмент был открыт более шести лет назад. Строение предотвращает утечку радиации из разрушенного энергоблока в результате катастрофы 1986 года. По мнению Владимира Кравченко, ведутся спекуляции, что на разрушенном энергоблоке идут какие-то ядерные реакции. Специалист объяснил, что в результате взрыва и пожара на реакторе опасности не осталось.

Оккупанты украли и уничтожили имущество ЧАЭС

С первого дня полномасштабного вторжения россии в Украину ЧАЭС оказалась в оккупации. Войска России взяли в заложники более трехсот человек, находившихся на станции. Враги оборвали все планы работы в прошлом году. Пыль, разбитая и разграбленная территория – это лишь часть видимых последствий оккупации. Директор «зоны отчуждения» Евгений Крамаренко оценил ущерб в сто тридцать пять миллионов долларов. Столько стоит украденное и уничтоженное россиянами оборудование, часть которого они вывезли в Беларусь.

За время оккупации в феврале и марте прошлого года работники не потеряли контроль над ядерными установками на ЧАЭС, ядерными материалами и радиоактивными отходами. «Это было мародерство. Они хотели информацию похитить, которая им не нужна, я так считаю. Напомнили, скажем так», – считает Владимир Кравченко. По мнению Владимира Кравченко, нормальное функционирование предприятия из-за россиян было нарушено. С точки зрения безопасности, это не очень хорошо. Сегодня все налаживается.

Запорожская АЭС потребляет очень много ресурсов от Украины

Доктор технических наук Владимир Кравченко считает, что освобождение ЗАЭС от российских оккупантов – вопрос политический, а не технический. Он отмечает, что техника на атомной станции не рассчитана на обстрелы и взрывы. Это недопустимо. «Специально это взрывать никто не будет. Потому что там и россия близко, и мы там. Я считаю, что ни у кого таких планов нет делать там теракт», – считает специалист. Он убежден, что освобождение ЗАЭС от армии РФ возможно только путем переговоров. «АЭС — это объекты, которые не настроены на функционирование во время войны», — резюмировал Владимир. Он считает, что стороны должны договориться о какой-то зоне неприкосновенности, где военные действия запрещены.

Сегодня ЗАЭС не работает. Специалист считает это проблемой. Ведь неработающая станция не производит электроэнергию, но потребляет ее. И достаточно в большом количестве. «И это количество сегодня поступает из Украины. То есть, нас еще и эксплуатируют», – рассказал специалист. Он объяснил: чтобы на ЗАЭС было все в порядке, там должны работать насосы, которые охлаждают реакторы, а они требуют большого количества энергии. Мы не можем прекратить ее поставлять, потому что станция принадлежит Украине. Государство не может допустить его разрушения.

Специалист объяснил, что для россиян украинская ЗАЭС – лакомый кусок. Оккупантам нужна наша станция, они хотят настроить ее под себя. А для этого нужно построить линии электропередач в россии, которых нет. По словам Владимира, это дорогостоящая и объемная работа. «Мы видим, что они не могут этого сделать до сих пор», – объяснил специалист.

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