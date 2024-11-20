Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы в четверг останется без воды: кому нужно сделать запасы

Часть Одессы в четверг останется без воды: кому нужно сделать запасы

В части Приморского района Одессы в четверг, 21 ноября 2024 года, временно отключат воду. Причина — проведение аварийных ремонтных работ.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

В компании предупредили жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 21 ноября 2024 года с 9:30 до 23:50 будет отключена вода потребителям следующих улиц города:

  • переулок Валерия Лобановского (Матросова),
  • Семинарская,
  • пр-т Шевченко,
  • Решата Аметова (Романа Кармена),
  • Независимости (Армейская),
  • переулок Шампанский,
  • проспект Леси Украинки,
  • Французский бульвар,
  • Довженко,
  • переулок Ботанический.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

Напомним, что энергетическая инфраструктура Одессы и области понесла значительные разрушения в результате российского массированного удара ракетами и дронами.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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