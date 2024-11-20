Часть Одессы в четверг останется без воды: кому нужно сделать запасы

В части Приморского района Одессы в четверг, 21 ноября 2024 года, временно отключат воду. Причина — проведение аварийных ремонтных работ.
Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
В компании предупредили жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 21 ноября 2024 года с 9:30 до 23:50 будет отключена вода потребителям следующих улиц города:
- переулок Валерия Лобановского (Матросова),
- Семинарская,
- пр-т Шевченко,
- Решата Аметова (Романа Кармена),
- Независимости (Армейская),
- переулок Шампанский,
- проспект Леси Украинки,
- Французский бульвар,
- Довженко,
- переулок Ботанический.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
Напомним, что энергетическая инфраструктура Одессы и области понесла значительные разрушения в результате российского массированного удара ракетами и дронами.