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В Одессу возвращаются отключения света по графикам – какими они будут 20 ноября

В Одессу возвращаются отключения света по графикам – какими они будут 20 ноября

С сегодняшнего дня, 20 ноября 2024 года, Одесса и Одесская область возвращаются к стабилизационным отключениям света, то есть по графикам.

Как сообщили в компании ДТЭК, за прошедшие сутки ситуация с энергетикой в регионе немного нормализовалась, что позволяет вернуться к графикам отключений.

Согласно графикам ДТЭК, сегодня свет будет отсутствовать в такое время:

  • 1 группа: с 16:00 до 19:00;
  • 2 группа: с 07:00 до 11:00;
  • 3 группа: с 10:00 до 13:00, а также с 18:00 до 22:00;
  • 4 группа: с 12:00 до 14:00, а также с 21:00 до 23:00;
  • 5 группа: с 13:00 до 16:00;
  • 6 группа: с 06:00 до 08:00, а также с 15:00 до 17:00.

Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК.

Ранее НЭК «Укрэнерго» проинформировала, что сегодня с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений электричества.

Напомним, ситуация в энергосистеме страны существенно усложнилась после атаки российских террористов на энергообъекты Украины утром 17 ноября. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Одессе и Одесской области. Минувшие сутки, как и днем ранее в регионе действовали экстренные, то есть непредсказуемые и очень долгие отключения света.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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