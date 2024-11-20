Четверта доба без світла: чому Одеса така вразлива до ударів ворога

В Україні функціонує об’єднана енергосистема, тобто закільцьована. Але Одеська область у це «кільце» не входить. Про це в інтерв’ю виданню УСІ розповів енергоменеджер Віталій Савич.

Одеська область живиться тільки від однієї великої атомної електростанції. І це для нас головна проблема, бо внутрішньої генерації майже немає, каже фахівець.

– Раніше був амбітний план з’єднати Запорізьку АЕС з Одеською областю. Тому в місті Каховка була побудована велика підстанція за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Планувалося живити її, побудувати таку саму підстанцію під Подільськом, біля Роздільної, і з’єднати нашу область із ЗАЕС. Але почалося повномасштабне вторгнення і цей проєкт не був реалізований.

За словами Віталія Савича, сонячна і вітрогенерація не може забезпечити додатковою електроенергією всю область:

– Так, у нас є велика сонячна генерація, трохи вітрової. Але ці джерела розташовані за Дністровським лимоном. А тому, на жаль, це все не зовсім з’єднано з нашою великою енергосистемою. І це для нас також є проблемою, – диспетчеризувати і використовувати цю внутрішню генерацію на всю Одеську область. У такий спосіб може бути живиться Південна Бессарабія, але передавати цю електроенергію на «велику землю» можна тільки з великими втратами.

Саме тому ворог знищує наші трансформаторні підстанції, які передають електроенергію безпосередньо до споживачів, каже фахівець.

– У нас є небагато таких вузлових великих підстанцій і майже по всіх від початку повномасштабного вторгнення були певні «прильоти». Майже всі підстанції були або частково знищені, або частково зруйновані і вони вже не мають того рівня резервування, яке було на початку 2022 року, – близько 300%.

Тому зараз ситуація в Одеській області є критичною. Енергоменеджер зазначає, що будівництво та реконструкція підстанції займає близько 2-2,5 років. А знищується це все за лічені секунди. Тому зробити ремонтні роботи швидко та надійно енергетикам дуже важко.

– Попри те, що було зроблено підготовчу роботу щодо захисту, все одно це займає значний час. Річ у тім, що треба не тільки замінити постраждале обладнання, змонтувати його, а й зробити налагодження мереж так званого релейного захисту. Адже, якщо не підключена автоматика і відсутній цей релейний захист, то нормально обладнання працювати не буде. Саме це займає дуже-дуже багато часу, – зазначає Віталій Савич.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі країни суттєво ускладнилася після атаки російських терористів на енергооб’єкти України вранці 17 листопада. Найважча ситуація склалася в Одесі та Одеській області. Минулої доби, як і днем раніше, в регіоні діяли екстрені, тобто непередбачувані і дуже довгі відключення світла.