Ключевые моменты:

В Украине резко подешевела черешня нового урожая, больше всего это ощущается в Одесской области.

За неделю отпускные цены снизились в среднем на 23% из-за избытка предложения и конкуренции с импортом.

Одесская и Днепропетровская области остаются ключевыми регионами производства ягоды.

В текущем году дефицит черешни не ожидается благодаря относительно благоприятной весне.

Цены на черешню уже примерно на 43% ниже, чем в этот же период 2025 года.

На одесском привозе черешня стоит от 70 до 120 грн/кг.

Черешня становится доступнее

В Украине резко подешевела черешня нового урожая и больше всего это ощущается на юге, в частности, в Одесской области.

Следует отметить, что за последнюю неделю отпускные цены производителей снизились в среднем на 23%. Основная причина — одновременно рост предложения от украинских садоводов и усиление конкуренции с импортной продукцией, которая активно присутствует на рынке.

В целом на сегодняшний день черешню из хозяйств продают в пределах примерно 70–150 грн за килограмм. Аналитики проекта EastFruit отмечают, что это существенно ниже, чем в конце прошлой недели, и тенденция к удешевлению может продолжиться, ведь сезон массового сбора урожая только набирает обороты.

К слову, Одесская область вместе с Днепропетровской остается среди главных регионов-производителей черешни в Украине. И именно эти регионы сейчас в значительной степени формируют предложение на рынке после утраты части южных территорий. Благодаря относительно благоприятным погодным условиям этой весной серьезный дефицит ягоды в этом году не ожидается.

Аналитики также сравнивают ситуацию с прошлым годом: нынешние цены примерно на 43% ниже, чем в этот же период 2025 года. Рынок ожидает, что удешевление может продолжаться и в ближайшие недели, поскольку на прилавки активно выходят среднеранние и средние сорта.

Отдельно эксперты обращают внимание, что летом в Украине традиционно дешевеют овощи и часть фруктов открытого грунта. В то же время в Одесской области из-за неблагоприятных погодных условий в этом сезоне частично пострадал урожай косточковых, поэтому абрикосы и персики могут оставаться более дорогими и частично замещаться импортом.

Напомним, что на привозе цены на черешню стартуют от 70 до 120 гривен.

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