Ключевые моменты:
- В Украине резко подешевела черешня нового урожая, больше всего это ощущается в Одесской области.
- За неделю отпускные цены снизились в среднем на 23% из-за избытка предложения и конкуренции с импортом.
- Одесская и Днепропетровская области остаются ключевыми регионами производства ягоды.
- В текущем году дефицит черешни не ожидается благодаря относительно благоприятной весне.
- Цены на черешню уже примерно на 43% ниже, чем в этот же период 2025 года.
- На одесском привозе черешня стоит от 70 до 120 грн/кг.
Черешня становится доступнее
В Украине резко подешевела черешня нового урожая и больше всего это ощущается на юге, в частности, в Одесской области.
Следует отметить, что за последнюю неделю отпускные цены производителей снизились в среднем на 23%. Основная причина — одновременно рост предложения от украинских садоводов и усиление конкуренции с импортной продукцией, которая активно присутствует на рынке.
В целом на сегодняшний день черешню из хозяйств продают в пределах примерно 70–150 грн за килограмм. Аналитики проекта EastFruit отмечают, что это существенно ниже, чем в конце прошлой недели, и тенденция к удешевлению может продолжиться, ведь сезон массового сбора урожая только набирает обороты.
К слову, Одесская область вместе с Днепропетровской остается среди главных регионов-производителей черешни в Украине. И именно эти регионы сейчас в значительной степени формируют предложение на рынке после утраты части южных территорий. Благодаря относительно благоприятным погодным условиям этой весной серьезный дефицит ягоды в этом году не ожидается.
Аналитики также сравнивают ситуацию с прошлым годом: нынешние цены примерно на 43% ниже, чем в этот же период 2025 года. Рынок ожидает, что удешевление может продолжаться и в ближайшие недели, поскольку на прилавки активно выходят среднеранние и средние сорта.
Отдельно эксперты обращают внимание, что летом в Украине традиционно дешевеют овощи и часть фруктов открытого грунта. В то же время в Одесской области из-за неблагоприятных погодных условий в этом сезоне частично пострадал урожай косточковых, поэтому абрикосы и персики могут оставаться более дорогими и частично замещаться импортом.
Напомним, что на привозе цены на черешню стартуют от 70 до 120 гривен.
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