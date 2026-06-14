Ключевые моменты:

  • Чемпионат мира по футболу 2026 года уже стартовал, и одесситы активно ищут удобные способы просмотра матчей.
  • Все игры турнира доступны в онлайн-формате и на спортивных телеканалах.
  • Официальный транслятор в Украине – платформа MEGOGO.
  • Впереди насыщенный календарь группового этапа с матчами топ-сборных, в частности Германии, Франции, Бразилии, Испании, Аргентины и других.

Болельщики готовятся к просмотру матчей ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня, однако впереди еще много матчей, которые с нетерпением ждут одесские фанаты.

Добавим, что главная трансляционная платформа турнира — MEGOGO обладает эксклюзивными правами на показ ЧМ-2026 в Украине. Все матчи доступны на OTT-платформе по подпискам «Спорт» и в составе MEGOPACK.

Просмотр организован в нескольких форматах:

  • онлайн в разделе «Футбол» на платформе MEGOGO;
  • через телеканалы MEGOGO Футбол 1, 2 и 3;
  • часть матчей можно будет смотреть бесплатно на канале MEGOGO Спорт в Т2 и кабельных сетях.

В частности, в открытом доступе покажут матч-открытие по одному выбранному поединку каждого игрового дня, а также ключевые стадии турнира — четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Ближайшие игры (ключевые даты группового этапа)

18 июня

  • Чехия – ЮАР
  • Швейцария – Босния и Герцеговина
  • Канада – Катар
  • Мексика – Южная Корея

19 июня

  • США – Австралия
  • Шотландия – Марокко
  • Бразилия – Гаити
  • Турция – Парагвай

20 июня

  • Нидерланды – Швеция
  • Германия – Кот-д’Ивуар
  • Тунис – Япония
  • Испания – Саудовская Аравия

21–23 июня

  • Бельгия – Иран
  • Уругвай – Кабо-Верде
  • Аргентина – Австрия
  • Франция – Ирак
  • Норвегия – Сенегал

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