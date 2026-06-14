Ключевые моменты:
- Чемпионат мира по футболу 2026 года уже стартовал, и одесситы активно ищут удобные способы просмотра матчей.
- Все игры турнира доступны в онлайн-формате и на спортивных телеканалах.
- Официальный транслятор в Украине – платформа MEGOGO.
- Впереди насыщенный календарь группового этапа с матчами топ-сборных, в частности Германии, Франции, Бразилии, Испании, Аргентины и других.
Болельщики готовятся к просмотру матчей ЧМ-2026
Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня, однако впереди еще много матчей, которые с нетерпением ждут одесские фанаты.
Добавим, что главная трансляционная платформа турнира — MEGOGO обладает эксклюзивными правами на показ ЧМ-2026 в Украине. Все матчи доступны на OTT-платформе по подпискам «Спорт» и в составе MEGOPACK.
Просмотр организован в нескольких форматах:
- онлайн в разделе «Футбол» на платформе MEGOGO;
- через телеканалы MEGOGO Футбол 1, 2 и 3;
- часть матчей можно будет смотреть бесплатно на канале MEGOGO Спорт в Т2 и кабельных сетях.
В частности, в открытом доступе покажут матч-открытие по одному выбранному поединку каждого игрового дня, а также ключевые стадии турнира — четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал.
Ближайшие игры (ключевые даты группового этапа)
18 июня
- Чехия – ЮАР
- Швейцария – Босния и Герцеговина
- Канада – Катар
- Мексика – Южная Корея
19 июня
- США – Австралия
- Шотландия – Марокко
- Бразилия – Гаити
- Турция – Парагвай
20 июня
- Нидерланды – Швеция
- Германия – Кот-д’Ивуар
- Тунис – Япония
- Испания – Саудовская Аравия
21–23 июня
- Бельгия – Иран
- Уругвай – Кабо-Верде
- Аргентина – Австрия
- Франция – Ирак
- Норвегия – Сенегал
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