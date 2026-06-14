Ключевые моменты:

Чемпионат мира по футболу 2026 года уже стартовал, и одесситы активно ищут удобные способы просмотра матчей.

Все игры турнира доступны в онлайн-формате и на спортивных телеканалах.

Официальный транслятор в Украине – платформа MEGOGO.

Впереди насыщенный календарь группового этапа с матчами топ-сборных, в частности Германии, Франции, Бразилии, Испании, Аргентины и других.

Болельщики готовятся к просмотру матчей ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня, однако впереди еще много матчей, которые с нетерпением ждут одесские фанаты.

Добавим, что главная трансляционная платформа турнира — MEGOGO обладает эксклюзивными правами на показ ЧМ-2026 в Украине. Все матчи доступны на OTT-платформе по подпискам «Спорт» и в составе MEGOPACK.

Просмотр организован в нескольких форматах:

онлайн в разделе «Футбол» на платформе MEGOGO;

через телеканалы MEGOGO Футбол 1, 2 и 3;

часть матчей можно будет смотреть бесплатно на канале MEGOGO Спорт в Т2 и кабельных сетях.

В частности, в открытом доступе покажут матч-открытие по одному выбранному поединку каждого игрового дня, а также ключевые стадии турнира — четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Ближайшие игры (ключевые даты группового этапа)

18 июня

Чехия – ЮАР

Швейцария – Босния и Герцеговина

Канада – Катар

Мексика – Южная Корея

19 июня

США – Австралия

Шотландия – Марокко

Бразилия – Гаити

Турция – Парагвай

20 июня

Нидерланды – Швеция

Германия – Кот-д’Ивуар

Тунис – Япония

Испания – Саудовская Аравия

21–23 июня

Бельгия – Иран

Уругвай – Кабо-Верде

Аргентина – Австрия

Франция – Ирак

Норвегия – Сенегал

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