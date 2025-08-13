Ключевые моменты:

Вода не будет подаваться с 09:00 до 22:30 13 августа.

Отключение касается жилых массивов и сел Лузановка, бывший ж/м Котовского, Шевченко-3, Крыжановка, Фонтанка, Вапнярка, Новая Дофиновка, пгт Черноморское 1,2.

График аварийных работ и информация для потребителей

Филиал «Инфоксводоканал» предупреждает руководителей предприятий, организаций и жителей указанных районов: 13 августа подача холодной воды будет прекращена с 09:00 до 22:30. Это связано с проведением неотложных ремонтных работ на сетях водопровода.

Филиал приносит извинения за временные неудобства и советует заранее сделать запасы воды. В случае вопросов можно обращаться к работникам колл-центра по телефонам: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).