Ключевые моменты:
- Авария затронула часть Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов.
- Энергетики ДТЭК уже приступили к ремонту на поврежденных участках сети.
- Электроснабжение обещают вернуть сразу после завершения восстановительных работ.
Об этом сообщается на официальном сайте компании ДТЭК «Одесские электросети».
«В части Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов пропал свет из-за локальной аварии в сети», – отмечается в сообщении.
Также отмечается, что специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения. По предварительной информации, свет в дома одесситов обещают вернуть к 5 часам утра.