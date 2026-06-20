Ключевые моменты:

  • Авария затронула часть Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов.
  • Энергетики ДТЭК уже приступили к ремонту на поврежденных участках сети.
  • Электроснабжение обещают вернуть сразу после завершения восстановительных работ.

Об этом сообщается на официальном сайте компании ДТЭК «Одесские электросети».

«В части Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов пропал свет из-за локальной аварии в сети», – отмечается в сообщении.

Также отмечается, что специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения. По предварительной информации, свет в дома одесситов обещают вернуть к 5 часам утра.

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