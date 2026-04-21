Ключевые моменты:
- В Пересыпском районе Одессы произошло аварийное отключение света
- Причина — локальная авария в электросети
- Энергетики уже устраняют аварию.
Отключение света в Одессе 21 апреля
В Одессе днем 21 апреля часть Пересыпского района осталась без света из-за локальной аварии в электросети. Об этом сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети».
По информации энергетиков, специалисты уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Точные сроки устранения аварии пока не уточняются.
Проверить ситуацию по своему адресу можно:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
Кроме того, в Одессе и отдельных районных центрах региона введены экстренные отключения электроэнергии, которые не связаны с плановыми графиками. Такие меры направлены на стабилизацию работы энергосистемы и предотвращение более масштабных сбоев.
Ранее сообщалось, что до 17:00 21 апреля будет ограничено электроснабжение для жителей Хаджибейского и Пересыпского районов. Причина — плановые ремонтные работы.
