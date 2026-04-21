В Пересыпском районе Одессы произошло аварийное отключение света

Причина — локальная авария в электросети

Энергетики уже устраняют аварию.

Отключение света в Одессе 21 апреля

В Одессе днем 21 апреля часть Пересыпского района осталась без света из-за локальной аварии в электросети. Об этом сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети».

По информации энергетиков, специалисты уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Точные сроки устранения аварии пока не уточняются.

Проверить ситуацию по своему адресу можно:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Кроме того, в Одессе и отдельных районных центрах региона введены экстренные отключения электроэнергии, которые не связаны с плановыми графиками. Такие меры направлены на стабилизацию работы энергосистемы и предотвращение более масштабных сбоев.

Ранее сообщалось, что до 17:00 21 апреля будет ограничено электроснабжение для жителей Хаджибейского и Пересыпского районов. Причина — плановые ремонтные работы.

