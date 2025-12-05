Ключевые моменты:

Стабилизационные отключения света будут действовать в течение суток — с 00:00 до 23:59.

На бытовых потребителей распространятся очереди отключений от 0,5 до 3.

Отключения света в Одессе 6 декабря

Компания «Укрэнерго» сообщила, что 6 декабря по всей стране продолжатся стабилизационные отключения. Для бытовых потребителей завтра будут действовать почасовые графики с максимально возможной нагрузкой до трех очередей. Согласно обновленной информации ДТЭК, графики отключения света в Одессе завтра будут такими:

Как и раньше, графики могут корректироваться в течение суток. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.