Ключевые моменты:
- Стабилизационные отключения света будут действовать в течение суток — с 00:00 до 23:59.
- На бытовых потребителей распространятся очереди отключений от 0,5 до 3.
Отключения света в Одессе 6 декабря
Компания «Укрэнерго» сообщила, что 6 декабря по всей стране продолжатся стабилизационные отключения. Для бытовых потребителей завтра будут действовать почасовые графики с максимально возможной нагрузкой до трех очередей. Согласно обновленной информации ДТЭК, графики отключения света в Одессе завтра будут такими:
Узнать не только графики отключений света, но и о жизни нашого города, а также самые популярные мировые новости вы можете из публикаций Телеграм-канала “Одесской жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.
Как и раньше, графики могут корректироваться в течение суток. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
