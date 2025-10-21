Ключевые моменты:
- Выполняя боевое задание в Винницкой области погиб Александр Волков, 1986 года рождения;
- Прощание с павшим воином состоится 21 октября 2025 года.
В Белгород-Днестровском районе прощаются с Героем
12 октября 2025 года недалеко от населенного пункта Жмеринка Винницкой области погиб солдат Александр Волков — житель Белгород-Днестровского района, 1986 года рождения.
Трагическую новость сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровской районной государственной администрации.
Александр мужественно выполнял боевое задание и до последнего оставался верен военной присяге. Он отдал свою жизнь, защищая Украину, ее свободу и независимость.
В прощальном сообщении представители РГА и жители района выразили глубокие соболезнования семье погибшего и поблагодарили Героя за его подвиг:
«Белгород-Днестровская районная государственная администрация и жители района склоняют головы в скорби перед Героем, отдавшим жизнь за Родину. Вечная память и почёт защитнику Украины!»