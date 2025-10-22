отключение света
Отключение света

Ключевые моменты:

  • 22 октября в Одессе пройдут плановые отключения электричества.
  • Отключения связаны с ремонтом, который выполняет ДТЭК «Одесские электросети».
  • Без света временно останутся районы, которые обслуживают Южный, Северный и Центральный РЭС.

Южный РЭС

Работы до 20.00:

  • Одесской громады, 1-21,
  • Бачинского, 44-111,
  • Бернардацци, 4-37,
  • Бригадная, 5-101,
  • Урожайная, 1-5,
  • Заречная, 6-8, Курбаса, 17-22,
  • Литературная, 3-17,
  • Новобереговая, 2,
  • Окружная, 2-20,
  • Самофалова, 3,
  • Франко, 39-55,
  • пер. Костеловской, 6-7,
  • Штурвальная, 17а,
  • Фонтанская двор., 16-75,
  • пер. 4-5й Проектованный, 4-8,
  • пер. Компасный, 15а,
  • пер. Пограничный, 16-37,
  • пер. Чубаевский, 1-17,
  • Чубаевская, 3-5.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Маловского, 6,
  • Средняя, 20-35,
  • пер. 1-й Разумовский, 2-8,
  • пер. Школярский, 1-4,
  • пер. Осики, 1,
  • пер. Пасечной, 7-9.

Работы до 20.00:

  • В.Арнаутская, 80-111,
  • М.Арнаутская, 96-98,
  • Преображенская, 65-82,
  • пер. Успенский, 3-14,
  • Базарная, 92,100.

Работы до 22.30:

  • Аркадийское Плато, 9,
  • Балтиморская, 1-9,
  • Кольцевая, 8,8а,
  • Кондрашина, 25-43,
  • Педагогическая, 18-52,
  • Курбаса, 7-18,
  • Самофалова, 1-25,
  • Тенистая, 24-34,
  • Франко, 25-40,
  • Штурвальная, 3-13,
  • пер. Экономический, 1,
  • пер. Университетский, 1,
  • пер. Кристальный, 1-10,
  • пер. Курортный, 2-3,
  • пер. Кортацци, 1-4,
  • пер. Морской, 2-29,
  • пер. Клубничный, 1-29,
  • пер. Франко, 12-19.

Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • 1-6 Садовая, 1-71,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана,
  • Донецкая, 1-25,
  • Керченская, 27-62,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица, 1-69,
  • Кузнецова, 3-14,
  • Луценко, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Южная, 8,
  • Южная др., 1-73,
  • Л.Украинки, 10-20,
  • Шептицкого, 1-5,
  • Штильова, 2-118,
  • Николаевская др., 65,
  • пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • Похилая, 1-174, Чайкова, 1-71,
  • пер. 1,3й Керченский, 3-11,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 20.00:

  • 1-я Пересыпская, 1,
  • Четвертая, 1-36,
  • Авангардная, 1-31,
  • Викандера и Ларсена, 98-187,
  • Агрономическая, 1-85,
  • Ананиевская, 1-26,
  • Беляевская, 11-12,
  • Высокая, 1-20,
  • Дальняя, 1-23,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко, 9-90,
  • Коровицкого, 1-151,
  • Листвяная, 1-13,
  • Летняя, 1-30,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Неждановой, 1-129,
  • Обривистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенней, 1-12,
  • Павлодарского, 1-76,
  • Савранская, 1-28,
  • Светлая, 1-14,
  • Тарутинская, 11-14,
  • Узикова, 1-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 2-74,
  • Шполянская, 74-119,
  • Ядовая, 58,
  • Балтская дор., 153,
  • пер. 9,11,12й Черноморский, 1-30,
  • пер. 1й Пересыпский, 1-19,
  • пер. Москеты, 1-11,
  • пер. Ковыловый, 1-17,
  • пер. Крыжановский, 1-28,
  • пер. Крушельницкой, 1-5,
  • пер. Неждановой, 1-8,
  • пер. Ионы Атаманского, 1-15,
  • пер. Савранский, 5,9,
  • пер. Станишевской, 1-21,
  • пер. Сумский, 2-28,
  • пер. Шахтинский, 1-24,
  • пер. Шебелинский, 1-16,
  • спуск 2й Пересыпский, 1-23.
