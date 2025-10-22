Ключевые моменты:
- 22 октября в Одессе пройдут плановые отключения электричества.
- Отключения связаны с ремонтом, который выполняет ДТЭК «Одесские электросети».
- Без света временно останутся районы, которые обслуживают Южный, Северный и Центральный РЭС.
Южный РЭС
Работы до 20.00:
- Одесской громады, 1-21,
- Бачинского, 44-111,
- Бернардацци, 4-37,
- Бригадная, 5-101,
- Урожайная, 1-5,
- Заречная, 6-8, Курбаса, 17-22,
- Литературная, 3-17,
- Новобереговая, 2,
- Окружная, 2-20,
- Самофалова, 3,
- Франко, 39-55,
- пер. Костеловской, 6-7,
- Штурвальная, 17а,
- Фонтанская двор., 16-75,
- пер. 4-5й Проектованный, 4-8,
- пер. Компасный, 15а,
- пер. Пограничный, 16-37,
- пер. Чубаевский, 1-17,
- Чубаевская, 3-5.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Маловского, 6,
- Средняя, 20-35,
- пер. 1-й Разумовский, 2-8,
- пер. Школярский, 1-4,
- пер. Осики, 1,
- пер. Пасечной, 7-9.
Работы до 20.00:
- В.Арнаутская, 80-111,
- М.Арнаутская, 96-98,
- Преображенская, 65-82,
- пер. Успенский, 3-14,
- Базарная, 92,100.
Работы до 22.30:
- Аркадийское Плато, 9,
- Балтиморская, 1-9,
- Кольцевая, 8,8а,
- Кондрашина, 25-43,
- Педагогическая, 18-52,
- Курбаса, 7-18,
- Самофалова, 1-25,
- Тенистая, 24-34,
- Франко, 25-40,
- Штурвальная, 3-13,
- пер. Экономический, 1,
- пер. Университетский, 1,
- пер. Кристальный, 1-10,
- пер. Курортный, 2-3,
- пер. Кортацци, 1-4,
- пер. Морской, 2-29,
- пер. Клубничный, 1-29,
- пер. Франко, 12-19.
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- 1-6 Садовая, 1-71,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана,
- Донецкая, 1-25,
- Керченская, 27-62,
- Мариупольская, 20-68,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица, 1-69,
- Кузнецова, 3-14,
- Луценко, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Южная, 8,
- Южная др., 1-73,
- Л.Украинки, 10-20,
- Шептицкого, 1-5,
- Штильова, 2-118,
- Николаевская др., 65,
- пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
- Похилая, 1-174, Чайкова, 1-71,
- пер. 1,3й Керченский, 3-11,
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3-7,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 20.00:
- 1-я Пересыпская, 1,
- Четвертая, 1-36,
- Авангардная, 1-31,
- Викандера и Ларсена, 98-187,
- Агрономическая, 1-85,
- Ананиевская, 1-26,
- Беляевская, 11-12,
- Высокая, 1-20,
- Дальняя, 1-23,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко, 9-90,
- Коровицкого, 1-151,
- Листвяная, 1-13,
- Летняя, 1-30,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Неждановой, 1-129,
- Обривистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенней, 1-12,
- Павлодарского, 1-76,
- Савранская, 1-28,
- Светлая, 1-14,
- Тарутинская, 11-14,
- Узикова, 1-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 2-74,
- Шполянская, 74-119,
- Ядовая, 58,
- Балтская дор., 153,
- пер. 9,11,12й Черноморский, 1-30,
- пер. 1й Пересыпский, 1-19,
- пер. Москеты, 1-11,
- пер. Ковыловый, 1-17,
- пер. Крыжановский, 1-28,
- пер. Крушельницкой, 1-5,
- пер. Неждановой, 1-8,
- пер. Ионы Атаманского, 1-15,
- пер. Савранский, 5,9,
- пер. Станишевской, 1-21,
- пер. Сумский, 2-28,
- пер. Шахтинский, 1-24,
- пер. Шебелинский, 1-16,
- спуск 2й Пересыпский, 1-23.
