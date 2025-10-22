Одесский пляж осенью

Ключевые моменты:

  • В Одессе утром туман, днем переменная облачность, температура 10-17°С.
  • По области местами небольшой дождь и туман, температура 7-19°С.
  • Ветер юго-восточный 7-12 м/с, на дорогах ночью и утром видимость 200-500 м.

Прогноз погоды в Одессе на 23 октября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Утром слабый туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-12°С тепла, днем она поднимется до 15-17°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 23 октября

По Одесской области завтра переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°С тепла, днем 14-19°С выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Автор фото – Вадим Мемрук

