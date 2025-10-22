Ключевые моменты:
Прогноз погоды в Одессе на 23 октября
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Утром слабый туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 10-12°С тепла, днем она поднимется до 15-17°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 23 октября
По Одесской области завтра переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-12°С тепла, днем 14-19°С выше нуля.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
