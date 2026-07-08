Ключевые моменты:

8 июля часть Одессы на время останется без электроэнергии.

Плановые отключения будут касаться Пересыпского и Приморского районов.

Света не будет с 08:00 до 19:00.

Причина – плановые ремонтные работы и техническое обслуживание электросетей.

Где не будет света 8 июля

РФ продолжает систематически обстреливать Одесскую область, влияющую на энергетическую систему. Из-за повреждений инфраструктуры энергетики постоянно выполняют ремонтные и профилактические работы, чтобы обеспечить надежное электроснабжение. Для этого в отдельных районах Одессы временно отключается электроэнергия.

По информации ДТЭК, 8 июля состоятся плановые отключения электроэнергии, запланированные для части потребителей Пересыпского и Приморского районов Одессы.

По информации энергетиков, света не будет с 08:00 до 19:00. Временные ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ и технического обслуживания электросетей, необходимых для безопасной и стабильной работы.

В ДТЭК рекомендуют жителям заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть возможные неудобства при планировании дел.

После завершения всех планируемых работ электроснабжение обещают возобновить в обычном режиме.

Напомним, Одесса планирует привлечь 25 млн. евро кредита Европейского банка реконструкции и развития на модернизацию системы теплоснабжения. Средства будут направлены на обновление сетей, закупку оборудования и повышение устойчивости города, однако основные работы начнутся только в 2027 году после аудита инфраструктуры.