Ключевые моменты:

Электроэнергии не будет в течение 10 часов — с 08:00 до 18:00.

Под отключения попадают часть поселка Котовского, а также пригород Одессы.

Проведение плановых ремонтных работ на распределительных сетях.

Отключение света в Одессе и пригороде 6 июля

Ремонтные бригады приступят к выполнению задач с самого утра. Для безопасности работ с 08:00 до 18:00 свет будет отсутствовать в домах одесситов частично поселка Котовского в Одессе и пригороде.

Об этом жителей региона официально предупредили в пресс-службе компании «ДТЭК Одесские электросети».

Энергетики просят одесситов заранее зарядить гаджеты, пауэрбанки и с пониманием отнестись к временным неудобствам, поскольку техническое обслуживание сетей критически необходимо для предотвращения аварий в будущем.

Как проверить свой адрес в списках на отключение ДТЭК

Компания «ДТЭК Одесские электросети» рекомендует горожанам самостоятельно проверить статус своего дома. Оперативно узнать, попал ли ваш адрес в график ремонта на 6 июля, можно несколькими способами:

Зайти на официальный сайт компании в специальный раздел «Відсутня електроенергія» .

. Воспользоваться автоматическими чат-ботами ДТЭК в мессенджерах Viber или Telegram (для этого достаточно ввести свой номер лицевого счета или точный адрес).

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