Церковный календарь: 12 февраля православные отмечают сразу 3 больших праздника

Святой Мелетий боролся против арианской ереси

Святой Мелетий родился в армянском городе Мелитине и с детства отдал себя аскетической жизни. В 358 г. он был избран епископом Севастии, а в 360 г. стал Антиохийским патриархом.

За свою верность никейской вере (современная версия христианства) он трижды находился в ссылке во времена арианских императоров (арианство — трактовка христианского учения, которая сейчас считается ересью). В 381 году он возглавил Второй Вселенский Собор в Константинополе, где прочел знаменитое признание веры, ставшее основой символа веры этого собора.

Однако во время работы собора он внезапно умер, оставив своих учеников и последователей на сумму.

Святой Мелетий славится своими проповедями, написанными простым и понятным языком, а также своими чудесами, которые он творил при жизни и после смерти. Он покровитель Антиохийской православной церкви и один из самых почетных святых Восточной Церкви.

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Святитель Алексии построил много храма и монастров в древней Руси

Также 12 февраля – день памяти святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси.

Жил он на рубеже 13 и 14 веков. Рассказывают, что в возрасте 11 лет ему приснился сон-знамение, после чего стал Алексей стал посещать церковные службы. Когда ему исполнилось 15 – стал монахом. Через 20 лет Алексей стал наместником митрополита и был им на протяжении 12 лет. В середине XIV века отправился в Константинополь — Вселенский патриарх Каллист, где тот поставил его митрополитом Киевским.

Святителю Алексею приписывают много чудес, прежде всего исцелений. Всю свою жизнь митрополит заботился о пастве. Он был благотворителем и под его руководством были построены многочисленные храмы и монастыри. После себя святитель оставил переписанное вручную Евангелие.

Чем известна икона Иверской Божьей матери

Еще 12 февраля по новому церковному календарю православная церковь чтит память одной из самых почетных святынь – Иверской иконы Божией Матери. По легенде этот образ написал сам святой апостол и евангелист Лука, когда Пресвятая Богородица была еще на земле. На иконе изображена Матерь Божья, держащая на руках Младенца Иисуса. На щеке у Божьей Матери видна рана, из которой течет кровь. Это свидетельствует о страданиях, которые она пережила, видя мучения и смерть своего Сына.

История Иверской иконы Божией Матери связана с многочисленными чудесами и чудесами. В 9 веке она принадлежала одной вдове в Константинополе, которая была верной христианкой. Однажды в ее дом ворвались иконоборцы – люди, отрицавшие чествование икон и пытавшиеся их уничтожить. Один из них копьем ударил по иконе, и из нее потекла кровь. Вдова испугалась и решила отдать святыню монахам на святой горе Афон. Там икона находится до сих пор, в Иверском монастыре.

Считается, что Иверская икона Божией Матери есть источник милости и благодати для всех, кто к ней обращается. Она помогает в лечении болезней, решении жизненных проблем, укреплении веры и надежды. Многие люди ставят ее копии в своих домах у входа, чтобы она охраняла их от всякого зла и невзгод.

На заглавном изображении: икона Иверской Божьей матери