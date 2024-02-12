Праздники, отмечающие в Украине и мире 12 февраля: День Дарвина, немного секса и День красной руки

День Дарвина (Всемирный день науки и гуманизма)

Праздник известен как День Дарвина потому, что дату выбрали в честь дня рождения ученого. Этот день посвящен научным достижениям, рациональному мышлению и гуманистическим ценностям. В этот день люди отмечают вклад Чарльза Дарвина в развитие биологии и эволюционной теории, а также выражают свою поддержку науке и образованию.

Всемирный день брачных агентств

Идея введения праздника принадлежит Украине. Этот день преследует цель повысить престиж и популярность профессии брачного агента, а также привлечь внимание к проблеме одиночества и поиска второй половинки. В этот день брачные агентства организуют разные акции, мероприятия и конкурсы для своих клиентов и партнеров, а также делятся своими историями успеха.

День Красной Руки (или День детей-солдатов)

Это международная кампания, призванная остановить использование детей в военных конфликтах. Символом акции является красная ладонь, означающая «Стоп!». В этот день люди выражают свою солидарность с детьми, страдающими от насилия, эксплуатации и нарушения прав человека, а также требуют от правительств и организаций прекратить эту практику.

День борьбы с эпилепсией

Целью праздника является повышение осведомленности и толерантности к людям, страдающим этим заболеванием. Эпилепсия – это хроническое неврологическое заболевание, характеризующееся периодическими судорогами. В этот день люди делятся своими историями, информацией и советами, как жить с эпилепсией, а также проводят различные мероприятия, направленные на поддержку и помощь больным.

День сексуального и репродуктивного здоровья

Этот праздник отмечается 12 февраля каждый год, играет важную роль в просветительской деятельности и популяризации важности сексуального и репродуктивного здоровья. Этот день посвящен побуждению к дискуссии о различных аспектах сексуального и репродуктивного здоровья, которые часто пренебрегают или считают табу. Сексуальное здоровье охватывает соматические, эмоциональные, интеллектуальные и социальные аспекты жизни человека, положительно обогащающие личность, повышающие коммуникабельность человека и его способность к любви. Среди проблем, связанных с сексуальным здоровьем, есть инфекции, передающиеся половым путем, бесплодие, сексуальная дисфункция, рак репродуктивной системы и права на сексуальное и репродуктивное здоровье.

Имениники 12 февраля

12 февраля именины празднуют: Алексей, Антоний, Евгений, Мария, Мелетий.

Кто родился 12 февраля

12 февраля родились такие известные личности:

1637 – Ян Сваммердам, голландский физиолог, открывший красные кровяные тела

1768 — Франц II Габсбург, последний император Священной Римской империи немецкой нации (1792-1806 гг.), первый император Австрии (как Франц I, 1804-35 гг.)

1809 – Авраам Линкольн, 16-й президент США (1861-1865), первый президент от республиканской партии, освободитель американских рабов.

1809 – Чарльз Роберт Дарвин, английский ученый, создавший современную теорию эволюции и предложивший вместе с Альфредом Расселом Уоллесом принципы естественного отбора

1871 — Лесь Мартович, украинский писатель

1884 – Наталья Полонская-Василенко, украинский историк

1918 – Джулиус Швингера, американский физик-теоретик, один из основателей квантовой электродинамики, Нобелевский лауреат

1939 – Джо Дон Бейкер, американский киноактер (снимался в фильмах о Дж. Бонде)

1969 — Даррен Аронофски, американский кинорежиссер («Черный лебедь», «Реквием по мечте»).

1980 – Кристина Риччи, американская актриса

Исторические события 12 февраля

Памятные даты 12 февраля: