Праздники, отмечающие в Украине и мире 12 февраля: День Дарвина, немного секса и День красной руки

День Дарвина, Сексуального здоровья и красной руки – рассказываем, что означают эти и другие праздники, отмечаемые 12 февраля 2024 года.
День Дарвина (Всемирный день науки и гуманизма)
Праздник известен как День Дарвина потому, что дату выбрали в честь дня рождения ученого. Этот день посвящен научным достижениям, рациональному мышлению и гуманистическим ценностям. В этот день люди отмечают вклад Чарльза Дарвина в развитие биологии и эволюционной теории, а также выражают свою поддержку науке и образованию.
Всемирный день брачных агентств
Идея введения праздника принадлежит Украине. Этот день преследует цель повысить престиж и популярность профессии брачного агента, а также привлечь внимание к проблеме одиночества и поиска второй половинки. В этот день брачные агентства организуют разные акции, мероприятия и конкурсы для своих клиентов и партнеров, а также делятся своими историями успеха.
День Красной Руки (или День детей-солдатов)
Это международная кампания, призванная остановить использование детей в военных конфликтах. Символом акции является красная ладонь, означающая «Стоп!». В этот день люди выражают свою солидарность с детьми, страдающими от насилия, эксплуатации и нарушения прав человека, а также требуют от правительств и организаций прекратить эту практику.
День борьбы с эпилепсией
Целью праздника является повышение осведомленности и толерантности к людям, страдающим этим заболеванием. Эпилепсия – это хроническое неврологическое заболевание, характеризующееся периодическими судорогами. В этот день люди делятся своими историями, информацией и советами, как жить с эпилепсией, а также проводят различные мероприятия, направленные на поддержку и помощь больным.
День сексуального и репродуктивного здоровья
Этот праздник отмечается 12 февраля каждый год, играет важную роль в просветительской деятельности и популяризации важности сексуального и репродуктивного здоровья. Этот день посвящен побуждению к дискуссии о различных аспектах сексуального и репродуктивного здоровья, которые часто пренебрегают или считают табу. Сексуальное здоровье охватывает соматические, эмоциональные, интеллектуальные и социальные аспекты жизни человека, положительно обогащающие личность, повышающие коммуникабельность человека и его способность к любви. Среди проблем, связанных с сексуальным здоровьем, есть инфекции, передающиеся половым путем, бесплодие, сексуальная дисфункция, рак репродуктивной системы и права на сексуальное и репродуктивное здоровье.
Имениники 12 февраля
12 февраля именины празднуют: Алексей, Антоний, Евгений, Мария, Мелетий.
Кто родился 12 февраля
12 февраля родились такие известные личности:
- 1637 – Ян Сваммердам, голландский физиолог, открывший красные кровяные тела
- 1768 — Франц II Габсбург, последний император Священной Римской империи немецкой нации (1792-1806 гг.), первый император Австрии (как Франц I, 1804-35 гг.)
- 1809 – Авраам Линкольн, 16-й президент США (1861-1865), первый президент от республиканской партии, освободитель американских рабов.
- 1809 – Чарльз Роберт Дарвин, английский ученый, создавший современную теорию эволюции и предложивший вместе с Альфредом Расселом Уоллесом принципы естественного отбора
- 1871 — Лесь Мартович, украинский писатель
- 1884 – Наталья Полонская-Василенко, украинский историк
- 1918 – Джулиус Швингера, американский физик-теоретик, один из основателей квантовой электродинамики, Нобелевский лауреат
- 1939 – Джо Дон Бейкер, американский киноактер (снимался в фильмах о Дж. Бонде)
- 1969 — Даррен Аронофски, американский кинорежиссер («Черный лебедь», «Реквием по мечте»).
- 1980 – Кристина Риччи, американская актриса
Исторические события 12 февраля
Памятные даты 12 февраля:
- 1541 — испанский конкистадор Педро де Вальдивия основал в долине реки Майпо город Сантьяго, нынешнюю столицу Чили.
- 1912 — последний китайский император Хсян-Тьюнг (Пу-Йи) официально отрекся от престола — в Китае закончилось 267-летнее правление Манчжурской династии и двухтысячелетнее императорское правление.
- 1914 год – осуществляется первый полет самолета «Илья Муромец» (конструкцию его создал киевлянин Игорь Сикорский) с 16 пассажирами на борту;
- 1918 год – в Коростене Малый Совет УНР принимает Владимиров Тризуб как большой и малый герб Украинского государства;
- 1924 год – мумию Тутанхамона вынимают из гробницы через 15 месяцев после ее открытия;
- 1936 год – в Киеве открывается первая выставка народного искусства Украины;
- 1939 год – випроходят первые выборы в Сейма Карпатской Украины;
- 1946 год – Уинстон Черчилль впервые произносит любимую фразу всех политиков: «No Comments» (“Без комментариев”);
- 1960 год – в Киеве создан первый украинский ядерный реактор;
- 1974 — в Советском Союзе арестован русский писатель Александр Солженицын, лауреат Нобелевской премии 1970 года.
- 1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Латвией;
- 1992 год – Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка признает независимость Украины.
- 2002 — в Гааге начался суд над Слободаном Милошевичем.