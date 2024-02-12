Будут ли магнитные бури 12 февраля: прогноз

А вот сегодня, в понедельник, 12 февраля 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается.

«Спокойная геомагнитная обстановка», – сообщают по этому поводу специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Предварительно, достаточно сильная магнитная буря возможна в период с 16 по 18 февраля, а также в конце месяца – ориентировочно 25-26 февраля.

При этом важно помнить, что в течение месяца прогноз магнитных бурь может меняться, ведь заранее предсказать активность Солнца на такой длительный период очень сложно.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. В такие дни у них могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, необходимо нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.