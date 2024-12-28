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Церковные праздники 28 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 28 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 28 декабря. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

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28 декабря в церковном календаре — день памяти святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии.

Что это за день

День памяти святых 2000 мучеников, сожженных в Никодимии, напоминает о трагических событиях времен гонений на христиан в Римской империи. В 320 году, во время жестокого преследования, тысячи верующих, среди которых были священники, девы и миряне, претерпели мученическую смерть. Их заживо сожгли за отказ отречься от своей веры, что стало одним из самых масштабных актов насилия против христиан в те времена.

Это событие подчеркивает силу веры и преданность христианских мучеников, которые не поддались принуждению даже перед лицом смерти. Их подвиг остается примером духовного мужества и верности принципам. Вспоминая эти трагические события, церковь чтит память невинных жертв, которые стали символом стойкости и несокрушимости духа.

Что нельзя делать 28 декабря

  • Запрещается подслушивать, лгать.
  • Не следует пить алкогольные напитки.
  • Запрещается оставлять дом закрытым для колядников.

Народные приметы 28 декабря

  • смотрели, какой сегодня день: кошка спит весь день — ждите потепления;
  • день облачный — лето будет дождливым и холодным;
  • воробьи весело поют — к скорому потеплению;
  • собака лежит на снегу — ждите метель;
  • иней на деревьях и безветренная погода — к урожайному году.

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