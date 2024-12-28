Церковні свята 28 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

28 грудня в церковному календарі — день пам’яті святих 2000 мучеників спалених у Никодимії.

Що це за день

День пам’яті святих 2000 мучеників, спалених у Никодимії, нагадує про трагічні події часів гонінь на християн у Римській імперії. У 320 році, під час жорстокого переслідування, тисячі віруючих, серед яких були священники, діви та миряни, зазнали мученицької смерті. Їх живцем спалили за відмову зректися своєї віри, що стало одним із наймасштабніших актів насильства проти християн у ті часи.

Ця подія підкреслює силу віри та відданість християнських мучеників, які не піддалися примусу навіть перед лицем смерті. Їхній подвиг залишається прикладом духовної мужності та вірності принципам. Згадуючи ці трагічні події, церква вшановує пам’ять невинних жертв, які стали символом стійкості та незламності духу.

Що не можна робити 28 грудня

Забороняється підслуховувати, брехати.

Не слід пити алкогольні напої.

Забороняється залишати будинок зачиненим для колядників.

Народні прикмети 28 грудня

дивилися, який сьогодні день: кішка спить весь день — чекайте на потепління;

день хмарний — літо буде дощовим і холодним;

горобці весело співають — до швидкого потепління;

собака лежить на снігу — чекайте на хуртовину;

іній на деревах і безвітряна погода — до урожайного року.

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