Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: станет ли тяжелым днем суббота, 28 декабря

Магнитные бури: станет ли тяжелым днем суббота, 28 декабря

Сегодня, 28 декабря, прогнозируется минимальная солнечная активность. Без существенных магнитных бурь.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 28 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 3.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Читайте также: Новогодние шоу и рождественская Коляда: топ-5 событий Одессы 27 — 29 декабря

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

  • заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
  • помнить о здоровом образе жизни, гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
  • полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);
    пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua