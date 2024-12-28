Магнитные бури: станет ли тяжелым днем суббота, 28 декабря

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 28 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 3.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют: