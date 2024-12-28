Международный день кино и День календаря: что еще празднуют 28 декабря

Что празднуют 28 декабря

Международный день кино

Символизирует важность кинематографа как искусства и средства коммуникации. В этот день вспоминают о влиянии кино на общество и его способность объединять людей через общие истории. Это также возможность почтить вклад кинематографистов в развитие культуры.

День календаря

Напоминает о значении организации времени и планирования. Календарь помогает следить за событиями, управлять задачами и устанавливать приоритеты. Он также является культурным объектом, отражающим исторические и религиозные особенности разных народов.

День «Позвони другу»

Посвящен поддержанию социальных связей и общению. В этот день людей поощряют звонить друзьям, чтобы поделиться новостями, вспомнить общие моменты или просто поддержать контакт. Это напоминание о том, насколько важны дружеские отношения в повседневной жизни.

День короткометражного кино

Этот день отмечает роль короткометражных фильмов в развитии кинематографа. Они дают возможность режиссерам экспериментировать и рассказывать компактные, но содержательные истории. Такой формат также популяризирует доступность кино для широкой аудитории.

День шоколадных конфет

Направлен на то, чтобы напомнить об удовольствии от сладостей. Конфеты часто ассоциируются с праздничным настроением и являются символом приятных моментов в жизни. Это также возможность оценить мастерство кондитеров, которые создают настоящие шедевры.

День загрузок

Подчеркивает роль цифровых технологий в современном мире. В этот день обсуждают преимущества и риски, связанные с загрузкой файлов, программ и медиа. Это также повод вспомнить о соблюдении авторских прав и безопасности в интернете.

День игры в карты

Посвящен популярному виду досуга, который объединяет людей. Карты способствуют развитию стратегического мышления и помогают весело провести время в компании. Это также возможность познакомиться с различными культурами через их традиционные игры.

Именины 28 декабря

Какие сегодня именины: Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Наталья, Анна, Варвара.

Кто из известных людей родился 28 декабря

1885 год: украинский живописец, график, скульптор, дизайнер, художник театра, архитектор Владимир Татлин;

1968 год: украинский поэт и детский писатель Иван Андрусяк;

1977 год: украинский воин, участник российско-украинской войны, спортсмен, предприниматель, Герой Украины Максим Редзанич.

Памятные даты 28 декабря

1065 год: в Лондоне основывают Вестминстерское аббатство — место коронации английских монархов;

1869 год: американец Уильям Финли Сэмпл из штата Огайо получает патент на жевательную резинку;

1895 год: в парижском «Гран-кафе» братья Огюст и Луи Люмьер проводят первый коммерческий сеанс просмотра фильма, снятого с помощью своего изобретения;

1908 год: на юге Италии происходит крупнейшее из документально зафиксированных в Европе землетрясений — по разным данным погибло 160-250 тысяч человек;

1942 год: во время Второй мировой войны японская авиация начинает бомбардировку города Калькутта (Индия);

1973 год: в Париже печатают «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына — литературное исследование репрессивной системы Советского Союза за период 1918 — 1956 годов;

1983 год: создают Шацкий национальный природный парк;

1987 год: 76-летняя киприотка Кивели Папаиоанноу застревает в лифте магазина, пробыв там до 2 января (мировой рекорд продолжительности пребывания в лифтах), питалась она купленными продуктами;

1991 год: независимость Украины признают Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония;

1999 год: в Туркменистане принимают закон, по которому Сапармурат Ниязов становится пожизненным президентом страны;

2014 год: завершается операция Международных сил содействия безопасности (ISAF).

Выбор редакции