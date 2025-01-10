Церковные праздники 10 января: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

10 января в церковном календаре — день памяти святителя Григория Нисского.

Что это за день

Как младший брат святого Василия Великого и святого Петра Севастийского, он стал важной фигурой Каппадокийской богословской школы. Благодаря превосходному образованию и мастерству красноречия, Григорий Нисский оставил глубокий след в развитии христианской мысли. В 372 году святитель Василий Великий рукоположил его в епископа города Нисы, где он посвятил свое служение борьбе за чистоту веры.

После смерти Василия Великого в 379 году Григорий продолжил его дело, несмотря на тяжелую потерю наставника. Он стал одним из ведущих участников Второго Вселенского собора 381 года, где был дополнен Никейский символ веры. Известный своей принципиальностью, Григорий Нисский не только боролся против арианства, но и выступил против рабства, назвав его греховным явлением. Его богословское наследие остается важным источником вдохновения для христиан всего мира.

Что нельзя делать 10 января

Запрещается гадать на будущее.

Не следует плохо думать о других, сквернословить.

Нельзя жаловаться на здоровье без серьезных причин.

Народные приметы 10 января

смотрели, какой сегодня день: иней на скирдах сена — ждите дождливого лета;

южный ветер — к частым грозам в июне;

ясная погода — лето будет жарким и сухим;

безоблачное небо — к ранней весне.

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