Церковні свята 10 січня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

10 січня в церковному календарі — день пам’яті святителя Григорія Ніського.

Що це за день

Як молодший брат святого Василія Великого і святого Петра Севастійського, він став важливою постаттю Каппадокійської богословської школи. Завдяки чудовій освіті та майстерності красномовства, Григорій Ніський залишив глибокий слід у розвитку християнської думки. У 372 році святитель Василій Великий рукоположив його на єпископа міста Ніси, де він присвятив своє служіння боротьбі за чистоту віри.

Після смерті Василія Великого у 379 році Григорій продовжив його справу, попри тяжку втрату наставника. Він став одним із провідних учасників Другого Вселенського собору 381 року, де було доповнено Нікейський символ віри. Відомий своєю принциповістю, Григорій Ніський не лише боровся проти аріанства, а й виступив проти рабства, назвавши його гріховним явищем. Його богословська спадщина залишається важливим джерелом натхнення для християн усього світу.

Що не можна робити 10 січня

Забороняється ворожити на майбутнє.

Не слід погано думати про інших, лихословити.

Не можна скаржитися на здоров’я без серйозних причин.

Народні прикмети 10 січня

дивилися, який сьогодні день: іній на скиртах сіна — чекайте на дощове літо;

південний вітер — до частих гроз в червні;

ясна погода — літо буде спекотним і сухим;

безхмарне небо — до ранньої весни.

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