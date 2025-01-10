Магнитные бури: будет ли пятница неблагоприятной

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 10 января магнитосфера земли будет спокойной. K-индекс, с помощью которого оценивают отклонения в геомагнитной активности, будет держаться в пределах 1-2 баллов.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

К-индекс 5 соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей.

Согласно прогнозу специалистов, еще одна 5-балльная магнитная буря ожидается на Земле в конце месяца – 27-28 января. Стоит добавить, что на Солнце отмечается повышенная активность, так что прогноз магнитных бурь еще может изменяться.