День метро и День сокращения расходов на электроэнергию: что еще празднуют 10 января

Что празднуют 10 января

Всемирный день метро

Этот день подчеркивает значение метро как важного средства общественного транспорта. Он подчеркивает роль подземных перевозок в уменьшении пробок, экономии времени и улучшении экологической ситуации в городах.

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День сокращения расходов на электроэнергию

Посвящен повышению осведомленности об эффективном использовании электроэнергии. Напоминает о важности экономии ресурсов для уменьшения расходов и воздействия на окружающую среду.

День тех, кто бросает

Направлен на поддержку людей, которые решили избавиться от вредных привычек или изменить жизнь к лучшему. Он служит напоминанием, что изменения возможны, если действовать с решительностью и настойчивостью.

День почитания комнатных растений

Обращает внимание на пользу выращивания растений дома для улучшения микроклимата и эстетики жилья. Этот день напоминает о важности ухода за зелеными обитателями дома.

День горького шоколада

Посвящен особой разновидности шоколада, который имеет уникальный вкус и полезные свойства. Способствует популяризации горького шоколада как части здорового образа жизни.

День устриц Рокфеллера

День напоминает о кулинарном изяществе этого блюда, которое создали в США. Он популяризирует традиции подачи устриц и подчеркивает их ценность как деликатеса.

День спасения орлов

Этот день привлекает внимание к усилиям по защите этих величественных птиц. Он призывает к сохранению их среды обитания и поддержке программ по охране дикой природы.

День своеобразных людей

Посвящен уникальным личностям, которые отличаются своим взглядом на мир или поведением. Этот день напоминает о важности принятия многообразия и уважения к индивидуальности.

Именины 10 января

Какие сегодня именины: Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Григорий.

Кто из известных людей родился 10 января

1838 год: украинский поэт Григорий Воробкевич;

1934 год: первый президент независимой Украины Леонид Кравчук;

1989 год: пловец, чемпион и призер летних Паралимпийских игр, мастер спорта Украины международного класса Денис Дубров.

Памятные даты 10 января

49 год до н. э. — Гай Юлий Цезарь пересекает реку Рубикон и начинает поход на Рим;

1569 год: в Люблине начинается сейм, посвященный вопросам унии польского и литовского государств;

1863 год: в Лондоне открывается первая городская подземная железная дорога — метро;

1867 год: в Японии Токугава Ёсинобу становится 15-м сёгуном сёгуната Эдо;

1901 год: с открытия нефтяной вышки в Бюмоне (Техас) начинается техасский нефтяной бум;

1920 год: вступает в силу Версальский договор и, в частности, Соглашение (устав) Лиги Наций;

1942 год: компания Ford Motor Company начинает производство автомобилей модели Jeep;

1946 год: в Лондоне в Центральном зале Вестминстера проходит первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН, в котором приняли участие представители 51 страны;

1962 год: происходит крупнейшая в истории лавин катастрофа: обвал с Невадо-Уаскаран (Перу);

1972 год: трамвайная авария во Львове, в результате которой погибает 26 человек;

1992 год: в Украине вводят в обращение карбованец как купон Национального банка Украины;

1992 год: Украина устанавливает дипломатические отношения с Бразилией, Чили и Великобританией;

1994 год: в Брюсселе на встрече представителей стран-членов НАТО принимают проект программы «Партнерство ради мира», к которой в 1998 году присоединяется и Украина;

2003 год: Северная Корея заявляет о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

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