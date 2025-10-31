Ключевые моменты:
- Завтра, в субботу, 1 ноября, в Одессе и области ожидается теплая и спокойная погода без осадков и опасных явлений.
- Днем воздух прогреется до 14-16, а местами – и до 19 градусов тепла.
- Ветер северо-западный, 5–10 м/с, без порывов – день обещает быть комфортным и приятным.
Прогноз погоды в Одессе на 1 ноября
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-8, а днем 14-16 градусов тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 1 ноября
По Одесской области в субботу ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8, днем 14-19 градусов тепла.
