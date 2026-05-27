Рада провалила голосование за НДС на посылки до 150 евро

Для принятия решения не хватило всего четырех голосов

Одесситы пока могут заказывать товары из Китая и других стран без дополнительного налога

Подорожают ли для одесситов покупки из-за границы

Верховная Рада рассмотрела законопроект №12360, который предусматривал изменения в Таможенный кодекс и отмену льготного лимита для международных посылок стоимостью до 150 евро. Однако необходимого количества голосов документ не набрал.

О результатах голосования сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, парламент не смог даже отправить законопроект на повторное второе чтение — «за» проголосовали 222 депутата при необходимых 226.

Если бы закон приняли, украинцам пришлось бы платить НДС даже за относительно недорогие посылки из-за границы. Речь идет прежде всего о покупках на популярных платформах AliExpress, Temu, Amazon, eBay и других онлайн-магазинах, которыми активно пользуются и жители Одессы.

Для многих одесситов это могло означать подорожание одежды, электроники, аксессуаров, автотоваров, косметики и мелкой бытовой техники, которые часто заказывают именно из Китая.

По словам Железняка, после провала поправок по посылкам власти планировали вернуть их в документ повторно, однако голосов снова не хватило.

Теперь правительству, вероятно, придется готовить новый законопроект.

В то же время вопрос окончательно не снят. Ранее в Министерстве финансов заявляли, что введение налогообложения международных посылок является одним из обязательств Украины перед ЕС и МВФ.

