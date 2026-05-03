Ключевые моменты:

В Одессе запущено первые 30 почтоматов.

Устройства работают без электричества и интернета.

До конца года компания планирует расширить сеть до 1000 почтоматов по Украине.

Почтоматы Укрпочты в Одессе: как работает новая сеть

В Одессе начала работать новая сеть почтоматов от «Укрпочты». Город стал вторым в стране после Киева, где компания активно внедряет этот формат получения посылок. В столице ранее установили 70 устройств, а в Одессе уже заработали первые 30.

Главная особенность почтоматов — их адаптация к украинским условиям. Они могут функционировать даже при отсутствии электроэнергии или интернет-соединения. Получить посылку можно не только через мобильное приложение, но и с помощью SMS-кода, что делает сервис доступным для людей без смартфонов.

В почтоматах посылки будут храниться бесплатно до 7 дней, после чего неизданные отправки будут автоматически передаваться в ближайшее отделение.

До конца года Укрпочта планирует значительно расширить сеть — до 1000 почтоматов в разных городах Украины. Помимо почтоматов, оператор открывает точки выдачи и модернизирует отделения, чтобы клиенты могли выбирать наиболее подходящий способ получения отправлений.

Параллельно развивается и цифровая инфраструктура, отметили в компании. В приложении «Укрпочта 2.0» появились новые функции: пользователи могут бесплатно переадресовать посылку до её прибытия в отделение или изменить получателя. Это позволяет управлять доставкой дистанционно и более гибко.

